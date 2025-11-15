민주 정청래, 지스타 발언 논란에 “스타크래프트 선수 호명 중 특정인 언급 사과…제 불찰”

더불어민주당 정청래 대표가 부산 '지스타 2025' 방문 자리에서 과거 승부조작으로 퇴출된 전직 e스포츠 선수의 이름을 언급해 논란이 일자, 15일 하루 만에 사과했다.

더불어민주당 정청래 대표가 14일 오후 부산 해운대구 벡스코에서 열리고 있는 국제게임전시회 지스타2025를 찾아 전시장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

정 대표는 전날 부산 벡스코에서 열린 'K-게임 미래 전략 현장 간담회'에서 17대 국회 시절 게임산업진흥법 통과 과정의 역할을 언급하며 "임요환, 이윤열, 홍진호, 마재윤, 박성주 선수들이 생각난다"고 말했다. 이어 "이 선수들은 지금 어디서 무엇을 하고 있을까"라고 덧붙였다.

이 과정에서 승부조작 혐의로 유죄가 확정된 마재윤을 거론한 것이 온라인에서 부적절하다는 비판을 불러왔다.

정 대표는 15일 페이스북을 통해 "추억의 스타크래프트 선수들을 호명하는 과정에서 특정인을 언급해 팬들께 실망과 상처를 드렸다. 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "e스포츠를 사랑하고, 게임산업진흥법을 대표 발의했던 사람으로서 발전 의지를 표현하려다 본의 아니게 큰 실수를 했다"며 "잘 살피지 못한 제 불찰"이라고 거듭 사과했다.

정 대표는 "게임산업 발전에 대한 기여로 보답하겠다"고 강조했다.

