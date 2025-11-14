2명 사망·19명 부상… 부천시, 제일시장 트럭 돌진 사고 수습 나서

경기 부천시가 사상자 21명이 발생한 제일시장 트럭 돌진 사고를 수습하기 위해 재난안전대전대책본부를 설치했다.

부천시는 유가족과 부상자, 시장 상인을 지원하기 위해 관련 부서별로 현장 대응체계를 가동했다고 14일 밝혔다.

13일 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1t 트럭이 시장 골목으로 돌진해 사상자 21명이 발생한 가운데 사고 현장에 출동한 구급대원들이 부상자들을 긴급 이송하고 있다. 부천=뉴스1

현장에는 응급의료소와 재난 심리지원 인력을 배치했고, 주요 의료기관별로 전담 공무원을 지정해 치료와 장례 절차를 안내하며 지원하고 있다.

시는 재해구호기금과 시민안전보험 등을 통해 직·간접 피해에 대한 지원도 할 방침이다. 또 시장 내 파손된 시설물을 복구하고 폐쇄회로(CC)TV 추가 설치, 차량 통행 시간제한 등 재발 방지 대책도 마련할 계획이다.

조용익 시장은 “피해를 본 시민과 시장 상인을 위해 신속하고 과감한 지원 대책을 추진하겠다”고 강조했다.

이번 사고는 13일 오전 10시 54분께 오정구 원종동 제일시장에서 A(67)씨가 몰던 1t 트럭이 시장 골목으로 돌진하며 발생했다. 경찰 조사에 따르면 A씨가 몰던 트럭은 사고 직전 1∼2m 후진했다가 130m를 질주하면서 시장 상인 등을 잇달아 들이받았다. 이 사고로 2명이 숨지도 19명이 다쳤다. A씨는 “뇌혈관 질환인 ‘모야모야병’을 앓고 있지만, 운전에는 지장이 없다”고 주장했다.

경찰은 A씨가 브레이크와 액셀러레이터를 잘못 밟은 ‘페달 오조작’ 가능성에 무게를 두고 있다. 부천 오정경찰서는 교통사고처리 특례법상 치사상 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.

