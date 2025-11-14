프리미엄 전기 SUV 폴스타 4, 누적 2600돌파 존재감 각인

폴스타 4. 사진=폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)의 전기 퍼포먼스 SUV 쿠페 폴스타 4(Polestar 4)가 2024년 11월 국내 출고를 시작한 이후 1년 만에 누적 2,600대 출고를 돌파하며 프리미엄 전기 SUV 시장에서 뚜렷한 존재감을 보이고 있다.

14일 폴스타코리아에 따르면 폴스타 4는 디자인, 성능, 상품성의 균형을 갖춘 프리미엄 퍼포먼스 전기차로 평가받으며 출시 초기부터 높은 관심을 받았다.

특히 주행 감성과 디자인 완성도 등 브랜드 가치를 중시하는 소비자들로부터 큰 호응을 얻으며 폴스타 4 롱레인지 듀얼모터(LRDM) 트림이 전체 출고의 약 71%를 차지했다.

이같은 결과는 폴스타의 고급화 전략이 시장에서 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

폴스타코리아에 따르면 폴스타 4의 실제 고객 인도까지 평균 3개월 이상 소요되는 것으로 알려졌다.

특히 듀얼모터 트림 등 고급 옵션을 선택한 고객은 5개월 이상 기다리는 경우도 있다. 이처럼 긴 대기 기간에도 많은 고객이 차량 인도를 완료하고 있어 폴스타 4의 상품성과 브랜드 신뢰가 시장에서 입증되고 있다.

폴스타코리아는 이러한 고객 성원에 보답하기 위해 출고 시점과 관계없이 계약 시점의 구매 혜택을 최대한 보장하며 고객 만족도를 높이고 있다.

폴스타코리아 관계자는 “전기차 시장 경쟁이 치열한 상황에서도 폴스타 4에 꾸준한 관심과 신뢰를 보내주신 고객들께 감사드린다”며 “고객분들의 대기 기간을 단축하기 위해 인기 트림 중심으로 생산을 조정하고, 본사와의 협의를 통해 내년 1월 약 1천 대 이상의 물량을 확보했다”고 밝혔다.

이어 “이를 통해 당장의 출고 적체는 해소할 수 있을 것으로 기대한다”며 “폴스타 4의 첫해는 뛰어난 상품성과 고급 트림 중심의 판매 흐름을 바탕으로 프리미엄 전기차 시장에서 입지를 다진 시기였다. 앞으로도 안정적인 공급과 고객 중심의 서비스를 통해 지속가능한 성장을 이어가겠다.”라고 밝혔다.

한편 삼성카드 다이렉트오토 프로모션을 통해 차량 구매시 ▲4% 캐시백 ▲무이자 할부 ▲장기 유예 프로그램 등 실질적인 혜택을 제공하고 있다.

또 우리금융캐피탈의 맞춤형 금융 프로그램을 통해 고객은 ▲월 40만 원대 납부로 최대 120개월 장기 할부를 선택할 수 있으며 ▲ 12개월부터 72개월까지 일정 금액 이하에는 무이자 적용 ▲그 외 금액에는 기존 상품 대비 약 2% 낮은 저금리 상품을 이용할 수 있다.

