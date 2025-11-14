‘수능 끝난 고3, 이제 뭐하지?’ 서울시, 거리상담 펼쳐 [오늘, 특별시]

서울시가 대학수학능력시험 다음 날인 14일 오후 31개 청소년 지원기관과 함께 홍대, 신림 등 청소년 밀집 지역 다섯 곳에서 거리상담을 펼친다고 밝혔다.

‘거리상담(아웃리치)’은 서울시와 유관 기관들이 청소년 가출 예방과 가정 밖 청소년(가정 내 갈등, 학대, 방임 등의 사유로 보호자로부터 이탈해 사회적 지원이 필요한 청소년) 보호를 위해, 청소년 밀집지역을 직접 찾아가 상담과 보호 활동을 펼치는 사업이다.

앞서 3월, 6월, 9월, 10월 네 차례 상담을 진행했고, 총 5,262명의 청소년을 만나 3만 8,386건의 지원을 진행했다. 이번 상담은 올해 마지막 상담이다.

이번 5차 연합 거리상담은 14일 오후 3시부터 9시까지 청소년 유동 인구가 많은 △강북구 상산어린이공원 △강동구 천호로데오거리 △관악구 신림역사 안 △강서구 미리내공원 △마포구 홍대 레드로드 광장 5곳에서 진행된다.

청소년 쉼터, 청소년센터, 청소년상담복지센터 등 총 31개 기관 110여 명이 현장에서 상담을 진행하며 청소년과 학부모 누구나 가정 내 갈등, 학교폭력, 학업 스트레스 등 상담을 받을 수 있다.

이날 상담 부스에서는 상담 외에도 디지털 성범죄와 온라인 유인 대응법, 지역안전망 이용 등 가출을 미연에 방지할 수 있는 예방 교육과 청소년들이 관심이 많은 응원배지 만들기, 소원나무 꾸미기 등 다양한 체험도 제공한다.

천호로데오거리에서는 청소년 진로 탐색과 직업적성 검사 등 취업관련 정보를 제공하는 ‘서울시 일자리부르릉 버스’도 운영해 직업과 미래에 대해 생각해 볼 기회를 제공한다. ‘일자리부르릉 버스’는 서울시 여성능력개발원에서 2009년부터 운영하는 일자리 사업으로 서울 각 지역으로 직접 찾아가 취업이 필요한 취업 취약계층을 대상으로 일자리 지원 서비스를 제공해 일자리 사각지대 해소에 앞장서고 있다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “가정 밖 청소년 거리상담은 위기 청소년을 조기에 발견하고 보호하는 데 중요한 역할을 하고 있다”며 “서울시는 우리 청소년들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 보호·지원하는데 최선을 다하겠다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지