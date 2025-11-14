광명시, ‘1조 클럽’ 가입…2026년 18.8% 늘어난 1조3471억 확장재정

경기 광명시가 1조3471억원 규모의 내년도 본예산안을 편성했다. 전년 대비 18.8% 증가한 확장재정으로, 일반회계 기준 첫 1조원을 넘어섰다. 이번 예산안은 19일부터 다음 달 19일까지 열리는 시의회 정례회에서 심의·의결을 거친다.

14일 광명시에 따르면 내년도 본예산안은 기본사회, 탄소중립, 자치분권, 민생경제의 4대 핵심분야에 집중했다. 이재명 정부의 정책 방향과 궤를 같이한다.

분야별로는 기본사회 501억원, 탄소중립·정원도시 1460억원, 자치분권·사회적경제·평생학습 278억원, 민생경제·일자리 497억원 등에 2736억원이 배정됐

광명시청

다.

기본사회 예산은 시민의 기본적 삶을 보장하는 데 초점이 맞춰졌다. 기본소득 66억원, 기본돌봄 227억원, 기본교통 161억원, 기본주거 4억원, 기본교육 27억원, 기본의료 15억원, 기본사회정책 1억원 등이 투입된다.

기후위기 대응과 지속가능한 녹색 인프라 확충을 위해선 탄소중립 98억원, 도시숲길 조성 152억원, 정원도시조성 107억원, 도시농업 활성화 15억원, 생태계 보호·청정에너지전환 등 87억원, 자원순환경제 1001억원 등이 편성됐다.

지역공동체 자립 기반 강화를 위한 자치분권, 평생학습, 사회적경제에도 재정이 배분됐다. 자치분권 78억원, 평생학습 117억원, 도서관 서비스 확대 66억원, 사회적경제 활성화 14억원 등이다.

소상공인·중소기업 지원과 일자리 창출을 위해 일자리사업 316억원, 지역화폐 126억원, 지역상권활성화 24억원, 중소기업육성 16억원, 창업지원 9억원 등이 배정됐다.

박승원 광명시장

박승원 시장은 “이번 예산은 중앙정부의 국정과제 방향에 부합하면서도, 광명시가 지향하는 기본사회 실현과 지속가능한 도시 비전을 구체화한 예산”이라고 설명했다.

