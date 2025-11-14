통일硏, ‘영토·통일 헌법 조항’ 쓴 기존 표어 사용 중단

통일정책을 연구하는 국책연구기관인 통일연구원이 김천식 전 원장(사진)의 사퇴 직후 통일과 영토 관련 헌법을 인용한 기존 표어 사용을 중단했다. 통일연구원 표어는 원장 교체 시점에 맞춰 새롭게 제정되는 경향을 보여옴에 따라 새로운 원장의 취임과 함께 새 표어가 채택될 것으로 전망된다.

통일연구원 관계자는 14일 “김천식 전 원장이 채택해 사용해온 연구원 표어를 더는 쓰지 않기로 하고 웹사이트 등에서 삭제 조치했다”면서 “연구원 자체 결정에 따른 것”이라고 말했다.

김 전 원장은 2023년 7월 취임하며 헌법 3조와 4조를 인용한 ‘대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다. 자유민주적 기본질서에 입각한 평화통일 싱크탱크, KINU’를 표어로 채택했다. 이 표어가 웹사이트에 상시 노출되고, 각종 내부 문서와 보고서에도 표시됐다.

당시 통일연구원은 “그동안 마치 대북 지원부 같은 역할을 해 온 통일부는 앞으로 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이란 헌법정신에 따라 본연의 역할을 수행해야 할 것”이라고 한 윤석열 전 대통령 발언의 발언에서 드러나는 대북관을 반영해 헌법 조항을 표어로 정한 것으로 분석됐다. 그 이전 통일연구원 표어는 ‘통일·평화·번영의 플랫폼 통일연구원이 만들겠습니다’였다.

김 전 원장은 이재명정부의 통일정책에 공개적으로 비판 목소리를 내 오다가, 내년 7월까지인 임기를 8개월가량 남기고 사임했다. 이한주 경제인문사회연구원 이사장은 김 원장의 사표를 지난 12일자로 수리했다.

김 전 원장을 연구원 내부망에 올린 글을 통해 “정동영 통일부 장관이 남북한 두 국가론을 주장하면서 영구분단으로 정책을 전환하려는 것에 반박할 수밖에 없었다”며 “이는 반민족, 반역사적이며 헌법에 위반되는 것”이라 비판했다. 이어 그는 “국책연구기관장으로서 정부에 정면으로 공개적으로 맞서는 행동을 거듭하는 것은 부담스러운 일”이라며 연구원의 피해를 우려해 자신이 직을 그만두겠다고 밝혔다.

새 원장이 올 때까지 당분간은 현승수 부원장이 원장 직무대행을 맡는다.

