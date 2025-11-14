李 대통령 “노동자 애환 잘 알아… 소년공 이재명이 든든한 친구 되겠다”

이재명 대통령이 지난 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 “전태일과 같은 노동자들을 위해 소년공 이재명이 든든한 ‘대통령 친구’가 되겠다”며 노동자가 존중받는 대한민국을 반드시 만들겠다고 다짐했다.

이 대통령은 전태일 열사의 55주기인 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “미래 세대에 물려줄 사회는 지금과는 확연히 달라야 한다”며 이같이 말했다. 이어 “그것이 우리가 짊어진 역사적 책무”라고 덧붙였다.

이 대통령은 “1970년 11월13일 스물두 살 청년 전태일이 자신의 몸을 불사르며 외쳤던 절규는 노동 환경 개선을 넘어 모든 이가 인간으로서의 존엄과 가치를 지키며 살아야 한다는 근본적 외침이었다”고 돌아봤다.

그러면서 전태일 열사의 헌신이 근로기준법에 생명을 불어넣었고, 노동자 권리 보장이 최소한의 사회적 약속임을 자각하게 했다고 짚었다.

지난 13일 경기도 남양주시 모란공원 전태일 열사 묘역에서 열린 제55주기 전태일 추도식에서 이재명 대통령 명의의 추모 화환이 놓여 있다. 연합뉴스

하지만 55년이 지났어도 여전히 열악한 노동 환경 속에서 인간다운 삶을 꿈꾸며 매일을 살아가는 또 다른 전태일이 존재한다고 이 대통령은 강조했다. 특수고용직이나 비정규직, 플랫폼 노동자 등 이름은 다르지만 장시간 저임금 노동과 산업재해의 위험은 현재 진행형이라면서다.

이 대통령은 “너무도 오래되고 거대해 말로 표현하기 어려운 부당한 현실을 마주해봤기에 그 앞에 당당히 설 수 없는 노동자들의 애환과 고충을 누구보다 잘 안다”며, “노동자가 기계가 아닌 사람으로 존중받는 대한민국을 반드시 만들겠다”고 말했다.

