마라톤 연습 중 차에 치여 뇌사…장기기증으로 5명 살리고 떠났다

새벽 시간 마라톤 연습 중 교통사고를 당해 뇌사상태에 빠진 60대 남성이 5명에 장기기증 후 하늘로 떠났다.
14일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 9월19일 대구가톨릭대병원에서 김남연(62)씨가 폐, 간, 좌우 신장, 안구를 5명에게 기증하고 숨졌다.
김씨는 9월14일 새벽 마라톤 연습을 하고 집으로 돌아오던 길 교통사고로 의식을 잃고 쓰러졌다. 급히 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 끝내 의식을 되찾지 못하고 뇌사상태가 됐다.
2009년 장기기증 희망 등록을 했던 김씨는 생전 가족과 지인들에게도 “생명 나눔을 통해 다른 생명을 살릴 수 있다면 생애 가장 큰 행복일 것”이라고 자주 얘기해왔다. 가족들은 그 뜻을 살리기 위해 기증을 결심했다.
경북 성주군에서 태어난 김씨는 어려운 집안 형편으로 일찌감치 일을 시작해 최근에도 산불 지킴이나 건설현장 근로자로 근무하는 등 오랜 기간 성실하게 일했다. 수화 자격증을 취득해 주변 청각 장애인에게 도움을 주기도 했다고 유족은 전했다.
60살이 넘은 나이에도 마라톤 풀코스를 3시간45분 안에 완주하는 것을 목표로 매일 새벽 4시면 집에서 나와 17㎞를 2시간 동안 달렸다고 한다.
고인의 형 김홍연씨는 “삶의 끝에서 다른 생명을 살린다는 멋진 생각을 한 동생이 자랑스럽다”며 “모든 걸 주고 갔지만, 모든 걸 가진 내 동생아. 하늘에서 편히 쉬면 좋겠다”고 전했다.
가족들은 고인의 뜻에 함께하기 위해 갑작스럽게 가족을 잃고 힘들어하는 다른 기증자의 자녀들에게 장학금을 후원하고 싶다는 뜻을 밝혔다.
