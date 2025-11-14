국방부, 중장 20명 인사…‘계엄 문책’ 역대급 물갈이

국방부가 13일 밤에 중장 진급 및 보직 인사를 전격 단행했다. 중장 진급자는 육군 14명, 해군 3명, 공군 3명으로 총 20명이다. 최근 10년 사이 최대 규모다. 12·3 비상계엄 사태 이후 군 쇄신 및 지휘공백 해소 차원에서 물갈이 인사를 단행했다는 해석이다.



육군은 군단장과 육군본부·합참 등의 중장급 보직자 대부분이 교체 대상에 포함됐다. 한기성·정유수·이상렬·이일용·최성진·이임수가 소장에서 중장으로 진급하면서 군단장에 보직됐다. 박성제와 어창준도 중장 진급과 함께 각각 특수전사령관과 수도방위사령관에 임명됐다.

국방부가 13일 중장 진급 및 보직 인사를 발표했다. 사진은 이번 인사 때 새로 보직된 진급자들. 왼쪽부터 박성제 특수전사령관, 어창준 수도방위사령관, 최장식 육군참모차장, 곽광섭 해군참모차장. 국방부 제공

권혁동과 강관범도 중장으로 진급하면서 각각 미사일전략사령관과 교육사령관에 지명됐다. 중장 진급과 함께 박춘식은 군수사령관, 최장식은 육군참모차장, 강현우는 합참 작전본부장, 김종묵은 지상작전사령부 참모장 보직을 받았다. 이번 인사로 육군 내 비육사 출신 중장은 3명에서 5명으로 늘었다. 학사 출신인 박성제 중장은 비육사 출신으로는 3번째로 특수전사령관이 됐고, 한기성 중장은 학군장교 출신으로는 최초로 1군단장에 보직됐다.



해군에선 곽광섭, 박규백, 강동구 소장이 중장으로 진급하며 각각 해군참모차장, 해군사관학교장, 합참 전략기획본부장이 됐다. 공군에선 권영민, 김준호, 구상모 소장이 중장으로 진급해 각각 교육사령관, 국방정보본부장, 합참 군사지원본부장에 보직됐다.



국방부는 내란중요임무종사 등 혐의로 재판을 받는 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 곽종근 전 특수전사령관은 정원외로 판단, 이들의 자리를 채웠다. 이번 중장급 인사가 대규모로 이뤄지면서 이달 내 이뤄질 소장·준장급 인사 폭도 그만큼 커질 전망이다.

