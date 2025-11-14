용산 지구단위계획, 6개 권역 세분화

서울 용산 지구단위계획구역이 30년 만에 6개 권역으로 나눠 개발 절차에 들어간다.



서울시는 12일 열린 제18차 도시·건축공동위원회에서 ‘용산 지구단위계획구역 및 계획 결정 변경안’(조감도)을 수정 가결했다고 13일 밝혔다.



시에 따르면 서울역에서 한강대교까지 이어지는 용산 지구단위계획구역(약 345만㎡)은 1995년 지정 이후 한 구역으로 운영돼 왔다.



그러나 구역이 지나치게 넓어 행정 절차가 복잡해지자 이번에 권역별로 재편하기로 했다.



새 구역은 서울역 일대(71만㎡), 남영역 일대(36만㎡), 삼각지역 일대(73만㎡), 한강로 동측(40만㎡), 용산역 일대(105만㎡), 용산전자상가(12만㎡)로 각 지역 특성에 맞춘 개발이 이뤄진다.



서울역 일대는 국제관문 기능을 강화하고 남산과의 보행축을 확대한다. 남영역 일대는 한강대로 중심의 업무축으로 조성하고, 삼각지역 일대는 용산공원과 맞닿은 입지와 중저층 주거지의 특성을 고려해 정비한다. 한강로 동측은 용산 일대를 잇는 주거·업무·녹지 복합공간으로 조성되며, 용산역 일대는 국제업무 기능 중심지로 육성된다. 용산전자상가 일대는 AI·ICT 등 첨단 산업의 혁신거점으로 개발한다.



특별계획구역은 기존 59곳에서 68곳으로 확대됐다. 특히 전자상가 일대에는 11곳이 지정됐다. 반면 주민 의견을 반영해 용산우체국 주변 등 2곳은 제외됐다.



한강대로 일대는 ‘국가상징거리’로 조성된다. 이 구역의 건축물 높이 기준은 100m에서 120m로 상향된다. 또 공동개발 지정계획은 전면 해제된다.

