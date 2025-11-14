1~9월 나라살림 적자 102조… 역대 두 번째

올해 9월까지 나라살림 적자폭이 100조원을 넘어섰다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 사태가 발생했던 2020년 이후 역대 두 번째로 많은 수준이다.

13일 기획재정부가 발표한 ‘월간 재정동향 11월호’에 따르면 9월 말 기준 총수입은 작년 동기보다 41조4000억원 증가한 480조7000억원으로 집계됐다. 국세수입이 289조6000억원으로 34조3000억원 늘면서 증가세를 이끌었다. 세목별로 보면 기업실적 개선으로 법인세 수입이 21조4000억원 증가했고, 성과급 지급 확대와 근로자 수 증가 등의 영향으로 소득세도 10조2000억원 늘었다. 9월까지 총지출은 544조2000억원으로 전년 동기 대비 51조9000억원 증가했다.

이에 따라 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 63조5000억원 적자를 기록했다. 통합재정수지에서 일시적으로 흑자를 보이는 4대 보장성 기금을 추가로 차감해 실질적인 나라살림 수준을 보여주는 관리재정수지는 102조4000억원 적자를 나타냈다. 이는 2020년 9월 말 당시 108조4000억원의 적자를 기록한 이후 역대 두 번째로 많은 수준이다. 작년 같은 기간과 비교하면 적자 폭이 11조원 확대됐다.

관리재정수지 적자가 늘어난 건 통상 9월은 세입이 많지 않은 데다 올해는 1·2차 추가경정예산 편성으로 총지출이 증가한 때문이다. 기재부 관계자는 “9월에는 관리재정수지 적자 규모가 증가하지만 10월에는 다소 개선된다”면서 “예산대로 총지출이 집행된다면 예산상 관리재정수지 수준(111조6000억원)으로 수렴하게 될 것”이라고 말했다. 9월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 전월 대비 1조9000억원 감소해 1259조원으로 집계됐다.

