대구 팔거산성, 신라 최초 석축양식 확인

대구 팔거산성(사진)에서 신라 최초의 돌로 쌓은 성벽(석축성벽) 양식이 확인됐다. 국가유산청은 대구 함지산 정상부에 있는 팔거산성 3차 발굴조사에서 신라 최초의 석축성벽 양식을 확인했다고 13일 밝혔다. 2023년 사적으로 지정된 팔거산성은 신라가 고구려·백제와 각축전을 벌이던 5세기 이후 수도 서라벌의 서쪽에서 최전방 방어 체계의 큰 축을 맡았을 것으로 여겨진다.



이번 조사에서는 서문지(서쪽 문터)와 곡성1의 서북쪽으로 길게 이어진 면적 2151㎡ 구간 체성에 대한 조사가 중점적으로 실시됐다. 그 결과 체성, 곡성, 박석 등 다수 석축성 관련 시설이 확인됐다. 체성은 성곽의 부속시설을 제외한 성벽의 몸체로 가장 많은 공력을 기울이는 시설이며, 박석은 납작한 돌을 이용해 땅바닥에 윗면이 평평하게 설치한 시설이다. 체성은 최소 2차례에 걸쳐 지어진 것으로 파악된다. 외벽 하부 한 쪽을 쌓아올리고 상부는 성벽 안팎의 양쪽 면을 쌓아 올린 뒤 그사이를 흙이나 돌로 채워 넣는 방식으로 만든 독특한 형태로, 특히 하부 성벽은 흙으로 성을 쌓는 토성과 비슷하게 35∼40도의 경사각을 유지하며 쌓은 것으로 조사됐다. 먼저 지어진 것으로 보이는 초축 성벽은 삼국시대에, 이후 축조한 개축 성벽은 고려 때 만든 것으로 보인다.



성벽을 안전하고, 튼튼하게 올리려 한 흔적도 발견됐다. 이번에 조사한 서북쪽 성벽 구간의 경우, 외벽 평면은 ‘일(一)’자 형이지만, 내·외벽을 합한 전체적인 평면은 ‘철(凸)’자 형태인 것으로 나타났다. 또 내벽 중앙 쪽에서 측정한 내·외벽 사이의 두께는 양쪽 끝의 배 가까이 됐다.



체성 외벽에서는 2.3~2.7m 간격의 세로 구획선 14개가 뚜렷하게 확인됐다. 집단별로 구간을 나눠 축조하고 이웃한 집단과 맞닿아 있는 경계 부분은 협업한 흔적으로 추정된다. 특히 하나의 구획선 내에서는 동일한 색상의 자색이암만 사용돼, 각 집단이 채석부터 운반, 축조까지 모든 공정을 책임지는 책임시공 방식이 채택됐던 것으로 보인다.

