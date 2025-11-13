삼성웰스토리, AI 솔루션 도입…대기시간 예측 간편식도 자동 스캔

삼성웰스토리는 구내식당 고객들의 이용 편의성을 높이기 위해 비전 인식 기술을 활용한 인공지능(AI) 솔루션 2종을 본사 구내식당에 도입했다고 13일 밝혔다.

AI 솔루션은 구내식당 혼잡도와 예상 대기시간을 알리는 ‘AI 피플카운팅’과 간편식 무인 결제가 가능한 ‘AI 스캐너’다.

구내식당 이용자가 ‘AI 피플카운팅’이 분석한 구내식당 예상 대기시간을 확인하고 있다. 삼성웰스토리 제공

삼성웰스토리는 AI 전문기업과의 협업을 통해 AI 솔루션을 개발해왔다. 특히 AI 피플카운팅은 자사의 스타트업 오픈 이노베이션 프로그램인 WIT(Welstory Innovation Track)에 참여한 비전인식 AI 전문기업과 함께했다.

AI 피플카운팅은 구내식당 내 설치된 카메라와 AI 장비가 이용자 수를 실시간 카운팅하고 체류시간을 분석해 구역별 혼잡도와 예상 대기시간 정보를 고객에게 실시간으로 제공하는 솔루션이다.

삼성웰스토리는 AI 피플카운팅의 비전 인식 기술과 딥러닝 알고리즘을 지속 고도화해 이용자 행동 데이터를 활용한 메뉴 선호도 분석 등 보다 진화된 고객 맞춤형 서비스 구축을 계획하고 있다.

AI 스캐너는 구내식당에서 제공하는 간편식을 스캐너 위에 올리면 360도로 배치된 카메라가 상품들을 실시간 스캔해 1~2초 만에 AI로 분석하고 결제까지 연동해주는 무인 결제 시스템이다. 삼성웰스토리는 향후 전국 사업장으로 적용을 확대해나갈 계획이다.

삼성웰스토리 관계자는 “AI 전문기업과의 긴밀한 협업과 체계적인 PoC(기술검증) 과정을 거쳐 이번 AI 솔루션을 도입하게 됐다”며 “앞으로도 AI를 활용한 다양한 솔루션을 개발해 삼성웰스토리만이 제공할 수 있는 차별화된 고객 경험을 앞서 선보이겠다”고 밝혔다.

