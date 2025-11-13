전공의 年 3700시간 근무… 의협 “근무실태 파악해야 인력 추계 가능”

국내 의사가 연간 2300시간 넘게 일하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 보건복지부 산하 의료인력 수급추계위원회가 적정 의료인력을 분석하고 있는 가운데, 의료계에서는 의료진의 근무 실태를 정확히 파악해야 실제 필요한 의사 인력을 추계할 수 있다고 주장했다.



12일 대한의사협회 의료정책연구원에 따르면 올해 9월25일∼10월17일 전국 의사 1382명을 대상으로 근무 시간을 조사한 결과 국내 진료 의사들의 연간 근무 시간은 2301시간(근무 일수 292.6일)으로 조사됐다. 2016년 같은 조사에서는 2408시간, 2020년에는 2260시간이었다.

한 대학병원에서 의료진이 오가고 있다. 뉴스1

직역별로 살펴보면 전공의의 연간 근무 시간이 3700시간을 넘어 가장 많았다. 업무유형별로는 진료·임상이 77.5%를 기록했고, 이어 행정(11.0%), 지도·교육(4.5%), 연구(4.1%) 등의 순으로 근무 시간이 많았다.



연구원은 “의사들은 직업 특성상 주말과 공휴일에 근무하고, 야간 시간에도 진료한다”며 “의사 인력 추계에는 의사 직역의 특수성이 고려된 근무 일수를 반영해야 한다”고 강조했다. 임지연 의료정책연구원 책임연구원은 이날 ‘의료 인공지능과 생산성’을 주제로 한 발표에서 “인공지능은 의료체계에서 비용 절감, 생산성 및 행정 효율성 향상을 가져온다”며 “의료인력 수급을 논의할 때 의료 인공지능을 중요한 정책 변수로 논의해야 한다”고 말했다.



복지부 산하 추계위는 지난 7월 구성된 뒤 격주로 회의를 이어오고 있다. 정부는 2027학년도 의과대학 정원 결정에 필요한 인력 추계 규모를 올해 안에 결론 내릴 방침이다.



한편 대한전공의협의회(대전협)의 신임 한성존 회장은 “현 시스템의 근본적인 개혁 없이는 다음 세대의 의료를 책임질 젊은 의사들이 좌절하고 이탈할 수밖에 없다”고 경고했다. 지난 1일 취임한 한 회장은 대한의학회를 통한 입장문에서 “지금의 의료 시스템이 ‘저비용 고효율’이라는 기적을 달성했지만, 이면에 젊은 의사들의 희생과 헌신이 자리하고 있다. 지속 불가능한 한계점에 다다랐다고 판단한다”며 “근본적인 개혁 없이는 다음 세대의 의료를 책임질 젊은 의사들이 좌절하고 이탈할 수밖에 없음을 경고한다”고 밝혔다.

