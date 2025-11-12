울진 죽변항 수산물 축제 6만 명 운집…동해안 대표 축제 도약

경북 울진에서 열린 '죽변항 수산물축제'가 6만명의 인파가 몰리며 성료됐다.

울진군은 지난 7~9일까지 3일간 열린 '2025 죽변항 수산물축제'에 6만명이 넘는 방문객이 찾았다고 12일 밝혔다.

올해 축제는 '가자, 죽변항! 먹자, 수산물!'을 슬로건으로 펼쳐졌다.

손병복 울진군수가 축제 참석자들에게 먹거리를 전달하고 있다. 울진군 제공

제철 수산물을 즉석에서 거래하는 수산물 경매를 비롯 맨손 활어잡기, 물회 퍼포먼스 등이 잇따라 열리며 가족 단위 관광객과 젊은 층에게 호응을 얻었다.

특히 개막식에서 펼쳐진 밤바다를 수놓은 어선 퍼레이드와 불꽃놀이는 큰 화제를 모았고, 인기 트로트 가수 이찬원, 황윤성의 축하 공연은 축제 열기를 최고조로 끌어 올렸다.

울진군 10개 읍·면 주민이 참여한 '미니올림픽'은 지역민의 단합을 대내외에 보여주며 축제 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

죽변항 수산물축제 프로그램 중 하나인 맨손 활어잡기 모습.

울진군은 축제 접근성을 높이기 위해 ▲농어촌버스 무료 운행 ▲관광택시·전세버스 지원 등 다양한 교통편의를 제공해 좋은 평가를 받았다.

또 경호인력·수상안전요원·공무원 등 90여명을 현장에 배치하고 사전 안전교육을 실시하는 등 단 한건의 안전사고 없이 행사를 마무리했다.

신선한 수산물과 다양한 체험, 지역공동체와 문화가 어우러지며 동해안 대표 해양축제로 자리매김했다는 평가를 받고 있다.

손병복 울진군수는 "죽변항 수산물축제를 울진을 대표하는 축제로 발전시키고, 지역 수산업과 관광산업이 동반성장하는 롤모델로 만들겠다"고 밝혔다.

