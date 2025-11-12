여권, ‘항소 포기’ 방어하다 잇단 헛발질 [檢, 대장동 항소 포기 파장]

범여권이 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 연일 고강도 질타하고 있는 국민의힘 한동훈 전 대표를 겨눠 파상공세를 펼치고 있다. 그 과정에서 사실관계가 어긋난 주장을 펴는 ‘무리수’를 뒀다가 뒤늦게 한 전 대표한테 공개 사과하는 일이 반복됐다. 원외에서 정치적 활로를 모색 중인 한 전 대표가 항소 포기의 부당성을 주장하며 ‘투사’ 면모를 과시하는 와중에 범여권이 어설픈 대응으로 상대방 존재감만 높여주고 있다는 지적이다.



12일 정치권에 따르면 한 전 대표는 내년 6월 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 출마 가능성이 거론된다. 그는 최근 사회관계망서비스(SNS)와 각종 방송 출연을 통해 정치적 메시지를 왕성하게 내고 있다. 전국 각지를 돌며 민심탐방을 하는 동안 정치 현안과 ‘거리 두기’를 해 온 한 전 대표가 이재명 대통령과 관련 있는 대장동 사건 항소 포기를 비판하는 것으로 사실상 중앙정치 무대 복귀를 위한 ‘몸풀기’에 돌입한 셈이다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴시스

한 전 대표가 검찰의 항소 포기를 ‘극단적 선택’에 비유하며 날을 세우자 범여권도 맞대응에 나섰다. 한 전 대표가 법무부 장관 시절 ‘윤석열 검찰총장 징계소송 상고 포기를 지휘했다’는 주장을 펴면서다. 하지만 한 전 대표가 “장관 재임 때 그 사건에 관여하지 않았고, 상고 포기는 장관 퇴임 이후의 일”이라며 법적 대응을 예고하자 주장을 철회하는 여권 인사들이 잇따랐다.



민주당 백승아 원내대변인은 “논평이 사실과 다른 점을 확인해 바로 정정했다”며 한 전 대표에 대해 유감 표명을 했다. 같은 당 김진욱 전 대변인과 성치훈 전 정책위 부의장도 시사 프로에서 했던 발언에 대해 페이스북에서 공개 사과했다. 그러나 정성호 법무부 장관과 추미애 국회 법제사법위원장(민주당)이 재차 같은 취지의 주장을 펴 한 전 대표로부터 추가 법적 대응을 예고받은 상황이다.



한 전 대표는 조국혁신당 당대표 후보인 조국 전 비상대책위원장이 다른 사람 글을 SNS에 공유해 자신을 비판한 점도 도마 위에 올렸다. 한 전 대표는 “모든 걸 대리로 하는 조국씨 참 비겁하다”고 했다. 조 전 위원장이 자녀 입시비리 등 혐의로 유죄 판결을 받았던 전력을 정조준한 것이다.

모두발언하는 정청래 더불어민주당 정청래 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 이언주·전현희 최고위원, 정 대표, 김병기 원내대표, 김병주 최고위원. 허정호 선임기자

민주당 한 관계자는 “우리가 한 전 대표의 존재감을 크게 보고 있는 것은 아니다”라면서도 “검찰개혁 국면에서 ‘윤석열 검찰’의 상징적 인물인 한 전 대표가 메시지를 강하게 내는 데 우리가 마냥 무대응으로 일관하기는 쉽지 않다”고 했다.

