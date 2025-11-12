“특별자치도 전환이 해법…” 전북도, 한일지사회의서 인구감소 대응 전략 소개

전북도가 한일 지방정부 간 교류의 장인 ‘제8회 한일지사회의’에서 인구 감소와 지방 소멸 대응 전략을 공유하며 양국 간 협력 확대를 제안했다.

김관영 전북도지사는 12일 인천에서 한국과 일본의 14개 광역단체장이 참석한 가운데 열린 이번 행사 본회의 세션2 ‘인구 감소 및 지방 소멸 대응 시책’에서 한국 측 발표자로 나서 전북의 대응 전략을 소개했다.

12일 인천에서 열린 ‘제8회 한일지사회의’에서 한일 양국 시장·지사들이 박수를 치며 기념 촬영하고 있다. 전북도 제공

한일지사회의는 1998년 김대중 대통령의 제안으로 출범한 양국 지방정부 간 공식 협의체로, 올해는 한일 수교 60주년을 기념해 ‘우정의 60년을 넘어 새로운 협력의 시대로’를 주제로 열렸다.

김 지사는 발표를 통해 전북이 인구 감소 위기 극복을 위해 추진한 ‘특별자치도 전환’을 핵심 사례로 제시하며, 제도적 자율성을 기반으로 한 지역 혁신 모델을 설명했다.

12일 인천에서 열린 ‘제8회 한일지사회의’에서 한일 양국 시장·지사들이 손을 맞잡고 있다. 전북도 제공

김 지사는 “전북은 전북특별법을 통해 확보한 333개 특례를 활용해 청년 일자리 창출과 정주 여건 개선, 산업 혁신을 연계한 자율형 발전 체계를 구축 중”이라며 “특별자치도 전환은 단순한 행정 개편이 아닌 지방 소멸 대응의 실질적 해법이 될 것”이라고 강조했다.

또 전주하계올림픽 유치와 새만금 개발, K-컬처와 그린산업을 연계한 국제행사 추진 등 글로벌 교류 확대를 통한 지역 활력 회복 방안을 제시하고, 일본 지방정부의 협력과 참여를 요청했다.

양국 지방정부는 이날 공동성명을 통해 인구 구조 변화와 지역경제 침체 등 공통 과제에 대응하기 위한 협력 확대에 뜻을 모았다. 정책 경험과 우수 사례를 공유하고, 지역 특성에 맞춘 실질적 협력 모델을 구축하기로 했다.

한편, 한일지사회의는 1999년 첫 회의를 시작으로 격년제로 열리고 있으며, 차기 회의는 2027년 일본에서 개최될 예정이다.

