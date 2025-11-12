"눈 찢어" vs "보지 않았느냐는 뜻"…전북 코치 손동작 논란

프로축구 K리그1 전북 현대의 '우승 파티' 날 외국인 코치가 흥분하며 한 행동을 두고 '인종차별' 논란이 일고 있다.



한국프로축구심판협의회는 12일 성명을 내고 전북의 타노스 코치가 김우성 심판에게 인종차별 행위 및 비하 발언을 했다며 국제축구연맹(FIFA)에 제소하겠다고 밝혔다.

팬 영상 캡처

심판협의회는 지난 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 대전하나시티즌의 경기 후반 추가시간에 타노스 코치가 주심을 본 김 심판을 향해 두 눈을 찢는 '동양인 비하 행위'를 했다고 주장하고 있다.



심판협의회는 김 심판에게 한 행위는 명백히 FIFA 징계규정과 대한축구협회 윤리규정을 위반했다면서 "심판의 인종, 출신, 외모 등을 근거로 한 언행 및 행위는 어떠한 이유로도 정당화할 수 없으며, 이는 모든 심판의 안전과 존엄성에 대한 직접적인 침해이자, 한국프로축구의 가치와 국제적 신뢰를 손상하는 심각한 사건"이라고 규정했다.



심판협의회는 타노스 코치와 전북에 대해 즉각적인 징계 절차에 착수하라고 한국프로축구연맹 등에 요구했다.



또 FIFA 등 관련 기관에 제소하겠다고도 밝혔다.



그러나 전북 구단은 타노스 코치가 한 문제의 행동은 인종차별과는 전혀 관련 없는 것이라고 설명한다.



판정에 대한 항의로 '당신도 보지 않았느냐'는 취지로 한 행동일 뿐이라는 얘기다.



앞서 타노스 코치는 대전의 핸드볼과 전북에 페널티킥을 주는 판정이 이뤄지는 과정에서 김 심판을 향해 계속 항의해 옐로카드를 받았다.



비디오판독(VAR) 온필드리뷰를 거쳐 페널티킥을 선언한 뒤에도 타노스 코치는 매우 흥분한 듯한 언행을 이어갔고, 김 심판은 퇴장을 명했다.



그러자 타노스 코치는 양 검지로 눈을 가리켰다.



전북 관계자는 "눈에 손을 갖다 댄 것은 인종차별 의도가 아니라 '당신도 보지 않았느냐'는 의미다. 프로연맹에 잘 소명하겠다"고 말했다.



지난 10일 제출된 심판평가관 보고서와 경기감독관 보고서, 그리고 김 심판이 작성한 사실확인서 등을 통해 사건을 파악한 프로연맹은 전북에 경위서를 제출할 것을 요구했다.



제출 마감은 13일까지다. 프로연맹이 양측의 의견을 종합적으로 고려해 필요하다고 판단하면 상벌위원회가 열리게 된다.



심판협의회가 리그 구성원의 행위를 두고 성명까지 내 가며 문제 삼는 것은 매우 드문 일이다.



전북 거스 포옛 감독 사단은 올 시즌 내내 심판진과 크고 작은 마찰을 빚었다.



지난달 3일 제주 SK와 경기 뒤에는 포옛 감독과 그의 아들인 디에고 포옛 코치가 판정에 대한 불만을 SNS에 적기도 했다.



당시 디에고 포옛 코치는 축구계 인종차별 반대 운동 단체의 슬로건까지 곁들였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지