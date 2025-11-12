대구시, 지자체 합동평가 ‘최우수’…특교세 8억2000여만원 확보

대구시는 ‘2025년 지방자치단체 합동평가’ 결과 최우수기관으로 선정돼 전국 시도 중 가장 많은 8억2400만원의 특별교부세를 확보했다고 12일 밝혔다.

지자체 합동평가는 매년 행정안전부와 관계 중앙부처가 공동으로 실시하는 종합평가다. 국가위임사무, 국고보조사업, 국가 주요시책 추진 성과를 중심으로 정량 및 정성평가, 국민평가로 진행한다.

대구시 동인청사 전경.

시는 지난 5월 발표한 합동평가 결과 정성평가 17개 지표 중 가장 많은 9건의 우수사례가 선정돼 전국 1위를 차지했다. 정량평가에서도 특·광역시 중 3위를 달성하며 최우수기관으로 선정됐다.

시는 이런 실적에 따라 확보한 특별교부세 중 일부를 실적 달성 기여도에 따라 구·군에 배분하고 나머지는 시 일반재원으로 활용할 계획이다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “어려운 상황 속에서도 최고 성적을 거둘 수 있었던 것은 시와 9개 구·군이 한마음으로 노력한 결과”라며 “올해도 우수한 성적을 이어갈 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

