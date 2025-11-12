공항철도, 인공지능 CCTV 활용 능동적 안전관리체계 구축

공항철도가 첨단 정보통신기술(ICT)을 활용한 능동적 안전관리체계에 구축에 나선다. 공항철도㈜는 12일 서울역에서 한국교통안전공단과 ‘객체인식 지능형 인공지능(AI) 폐쇄회로(CC)TV 기술개발’ 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 에스컬레이터 이용 중 승객 부주의로 발생하는 캐리어 낙하사고가 잇따르자, 기존 계도 중심의 예방활동을 넘어서기 위한 것이다. 이날 공항철도 신영석 기술혁신본부장, 교통안전공단 이종석 철도안전실장 등 관계자들이 참석했다.

양 기관은 AI 딥러닝 기술 기반으로 캐리어 방치 및 추락의 위험 상황을 실시간으로 감지하는 지능형 CCTV 시스템을 공동 개발한다. 에스컬레이터에서 위험을 감지하면, 즉시 스피커를 통해 “위험, 캐리어를 꼭 잡아주십시오” 등의 경고 방송을 송출해 승객 주의를 환기시키는 방식이다.

향후 여행객과 수하물 이용 비중이 높은 홍대입구역에서 시범 운영한 뒤, 효과를 검증해 전 역사로 확대할 계획이다. 박대수 공항철도 사장은 “앞으로도 다양한 혁신기술을 도입해 이용객이 더욱 안심할 수 있는 철도환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

