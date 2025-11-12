개통 1주년 앞둔 대경선, 이용객 500만명 육박… “생활권 확대”

비수도권 첫 광역철도인 대경선(대구·경북선)이 개통 1주년을 앞두고 누적 이용객 수 465만명을 넘어서는 등 지역 생활권 확대에 큰 도움이 되고 있다.
12일 한국철도공사(코레일)에 따르면 지난해 12월 14일부터 운영에 들어간 대경선의 누적 이용객은 전날까지 465만4690명(승차인원)으로 집계됐다.
승하차 합산 하루 평균 이용객은 2만8125명으로 애초 기본계획상 예상 수송 인원(4만6982명·승하차 인원)의 약 60% 수준에 머물렀다. 현재 신설 중인 원대·북삼역이 들어서면 앞으로 이용객은 더 늘어날 것으로 코레일 측은 내다봤다. 지난달 이용객은 45만2399명으로 지난 1월(36만6226명)보다 23.5% 늘었다.
올해 월평균 이용객은 42만여명으로 현재 추세대로라면 개통 1주년이 되는 12월 누적 이용객은 500만명을 넘어설 것으로 예상된다.
대경선이 지역 축제 흥행에도 도움을 준 것으로 파악됐다. 지난 7~9일 열린 ‘2025 구미 라면축제’ 기간 대경선 구미역 이용객은 약 3만4000여명으로 전주 대비 두 배 가량 증가한 것으로 나타났다.
대경선은 경북 구미에서 출발해 대구를 거쳐 경북 경산을 잇는다. 구미역에서 서대구역까지는 37분, 동대구역에서 경산역까지는 11분이 걸린다.
일부 이용객 사이에서는 긴 배차간격, 출퇴근 시간대 혼잡 등이 개선됐으면 한다는 목소리가 나온다. 대경선은 평일 98회·주말 96회 운영하고 있으며 배차간격은 10~30분이다.
시 관계자는 “열차 혼잡도의 경우 직원들이 실제 출퇴근 시간대에 탑승해 모니터링하고 있다“며 “시민 불편 사항과 관련해 앞으로 코레일, 국토교통부와 협의하겠다”고 밝혔다.
