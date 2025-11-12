이광기, 7세 아들 잃고 사망보험금 전액 기부…“처음이자 마지막 선행”

이광기가 16년 전 세상을 떠난 아들 고(故) 이석규 군과 관련해 가슴 아픈 기억과 그 슬픔을 극복했던 순간을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘CGN’ 캡처

배우 이광기가 16년 전 세상을 떠난 아들 고(故) 이석규 군과 관련해 가슴 아픈 기억과 그 슬픔을 극복했던 순간을 털어놨다.

지난 11일 유튜브 채널 ‘CGN’에서 공개된 영상에서 이광기는 석규 군을 떠나보냈던 당시의 심정을 솔직하게 전했다. 석규 군은 2009년 7세의 나이로 신종플루로 인한 폐렴으로 세상을 떠났다.

이광기는 “모든 게 다 원망스러웠다. 내가 그 아이를 지켜주지 못했다는 죄책감이 교차했다”고 당시를 회상했다. 장례식에서 많은 사람이 “천사가 됐을 것”이라고 위로했지만, 그는 “그 소리도 너무 듣기 싫었다. 내 옆에 없는데 천사면 뭐하나”라며 비통한 심정을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘CGN’ 캡처

가족을 먼저 다독인 뒤 찾아온 공허감과 고통을 견디지 못해 베란다로 나갔다는 이광기는 “집안에서 슬픔을 감내하기에는 가족들이 깰 것 같아서 베란다로 나가서 몸에 있는 뜨거움, 분노, 죄책감들을 온몸으로 느끼고 바람으로 위로했다”고 말했다. 이어 “나도 모르게 정말 창 밖으로 점점 앞으로 갔는데, 정말 충동적이었다. 조금만 몸이 앞으로 더 가서 무게 중심이 바깥으로 가버리면 거기서 떨어지는 것”이라며 아찔했던 순간을 전했다.

그때 유난히 반짝이는 별 하나가 눈에 들어왔다. 그는 “‘저 반짝이는 별이 우리 석규인가? 진짜 천사가 됐나’ 싶었다”고 애틋한 마음을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘CGN’ 캡처

이광기는 아들의 사망보험금을 전액 기부한 배경도 공개했다. 그는 “아내가 통장에 들어온 보험금을 보고 많이 울었다. 우리 아이가 없는데 무슨 의미가 있나 싶었다”고 회상했다. TV를 통해 아이티 대지진 소식을 접한 후, 그는 “저게 빨리 마무리 돼서 TV에 나오지 않아야 우리가 자유로워질 수 있을 것 같아서 아내에게 보험금을 아이티에 기부하자고 했다”며 “아들이 처음이자 마지막으로 좋은 일을 하는 것이라고 생각했다”고 밝혔다.

처음에는 조용히 기부할 계획이었지만, 단체 측의 권유로 공개하기로 마음을 바꿨다. 이광기는 “단체에서 ‘보도자료를 내면 동참할 분들이 많을 테고, 아들의 씨앗이 수많은 열매를 맺을 것 같다’고 하시더라. 그 수많은 열매를 맺는다는 말에 또 심장이 뛰었다”고 전했다.

이광기는 “우리 가족이 슬픔에서 벗어날 수 있었던 이유는 봉사활동이다. 석규를 보내기 전에는 봉사를 몰랐다”며 아들의 죽음이 오히려 선행과 나눔으로 이어졌음을 강조했다.

한편, 이광기는 1985년 아역 배우로 데뷔해 ‘태조 왕건’, ‘야인시대’, ‘정도전’, ‘태종 이방원’ 등 다양한 작품으로 얼굴을 알렸으며, 최근에는 아트디렉터로도 활동하며 경기도 파주에서 갤러리를 운영하고 있다. 또한 올해 5월에는 축구 국가대표 정우영과 사위로 연결돼 화제를 모았다.

