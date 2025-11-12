얼어붙은 스타트업 생태계에 온기 불어넣은 무협

글로벌 경기 둔화로 올해 전 세계 스타트업 투자 건수가 16.8% 감소한 가운데, 기관 차원의 체게적인 지원이 스타트업 생태계에 온기를 불어넣고 있는 것으로 나타났다.

한국무역협회가 12일 발간한 ‘무협 스타트업 지원사업 성과분석 및 향후 추진방향’ 보고서에 따르면 최근 3년(2022∼2024년)간 지원사업에 참여한 스타트업 중 투자정보를 공개한 기업 약 1200개사의 절반(54.2%) 가량이 투자 유치에 성공한 것으로 집계됐다. 고용정보를 공개한 스타트업 813개사 중 55.6%는 고용이 증가했고, 재무제표 공개기업 1053개사 중 61.7%는 최근 3년간 매출이 꾸준히 늘어난 것으로 확인됐다.

무협은 지원사업을 통해 스타트업과 대기업의 협업에서도 가시적인 성과가 나타났다 분석했다. 지원사업 참여 스타트업 설문조사에서 26.5%가 대·중견기업과 비밀유지계약(NDA)·업무협약(MOU) 등을 체결했고, 25.5%는 공동 프로젝트를 수행하는 성과를 거뒀다고 응답했다. 일례로 에너지 분석 전문 스타트업 ‘나인와트’는 지난 2022년 지원사업에 참여해 LS일렉트릭과 개념검증(PoC)을 마친 뒤 ‘인에이블’이라는 디지털 에너지 플랫폼을 공동 개발하며 상용화 단계에 진입했다.

해외 진출에서도 뚜렷한 성과가 보였다. 마이크로니들 패치 기업인 ‘랩앤피플’은 일본 유통매장 돈키호테, 미국 드럭스토어 월그린 등에 입점한 데 이어 일본 최대 화장품 유통사인 팔텍과 손잡고 현지 미용시장 공략을 본격화하고 있다. 물류 인공지능(AI) 기업 ‘로비고스’는 말레이시아의 대기업인 라이온그룹의 계열사 팍슨백화점에 AI·클라우드 기반 통합 재고관리 시스템을 실증하고 정식 납품 계약을 체결했다.

이명자 한국무역협회 해외마케팅본부장은 “스타트업 생태계가 지속적으로 성장하려면 민간 투자가 위축된 시기에도 기관의 역할이 뒷받침돼야 한다”며 “무협은 국내외 대·중견기업의 혁신 수요와 스타트업을 연결하는 ‘산업 혁신 허브’로서 네트워크 확대, 해외 테스트베드 발굴, 글로벌 오픈이노베이션 지원을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다. 무협은 2017년 스타트업 지원 전담부서 출범 이후 △LG전자·SK에코플랜트·LS일렉트릭 등 국내 기업들과의 밋업 △해외 테스트베드 운영 △글로벌 오픈이노베이션 서밋 개최 △국내 최대 스타트업 페어인 ‘넥스트라이즈’ 등을 개최하며 스타트업의 성장을 지원해왔다.

