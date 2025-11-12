하루 앞으로 다가온 수능…“국·수·영 전반적으로 어려울 것” [입시톡톡]

2026학년도 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔다. 종로학원은 국어·수학·영어 모두 전반적으로 변별력 있게 출제될 것으로 예상했다.

12일 종로학원에 따르면 2022학년도 통합수능 토입 후 최근 4년간 국어·수학은 대부분 변별력있게 출제됐다.

국어 표준점수 최고점은 ▲2022학년도 149점 ▲2023학년도 134점 ▲2024학년도 150점 ▲2025학년도 139점으로 2023학년도만 제외하면 비교적 어려운 시험이란 평가를 받았다.

표준점수 최고점은 시험이 어려워 평균이 내려가면 올라간다. 입시업계에선 통상 135점 이하는 쉬운 시험, 145점 이상은 어려운 시험으로 본다.

수학의 경우 표준점수 최고점은 ▲2022학년도 147점 ▲2023학년도 145점 ▲2024학년도 148점 ▲2025학년도 140점으로 매년 표준점수 140점 이상을 기록했다.



올해 한국교육과정평가원의 6·9월 모의평가에서도 국어 표준점수 최고점은 6월 137점, 9월 143점이었고, 수학은 6월 143점, 9월 140점이었다. 최근 출제된 시험 중 ‘쉬운 시험’은 없었던 셈이다. 선택과목 중에선 국어는 화법과작문보다 언어와매체가, 수학은 확률과통계보다 미적분이 표준점수 최고점이 높았다.

절대평가인 영어는 1등급 비율이 ▲2022학년도 6.2% ▲2023학년도 7.8% ▲2024학년도 4.7% ▲2025학년도 6.2%로 최근 4년간 4∼7%대를 기록했다. 절대평가지만 상당히 변별력있게 출제되는 경향이다. 다만 올해 6월 모의평가에선 1등급 비율이 19.1%까지 치솟았고, 9월 모의평가에선 다시 4.5%로 내려와 난도가 불규칙하다는 점은 변수다.

종로학원은 “통합수능 도입 이후 최근 4년간 전체적인 상황으로 볼 때, 2026학년도 수능도 전반적으로 변별력 있게 출제될 것으로 예상된다”고 전망했다.

수능 전날에는 지금까지 정리한 공책, 자주 보던 책, 오답노트를 가볍게 읽어보며 마무리 학습을 하는 것이 좋다. 메가스터디교육은 “본인이 정리한 영역별 핵심 요약노트를 가볍게 읽다 보면 기억력도 좋아지고 자신감을 얻는 데 도움이 된다”며 고사장에서 쉬는 시간에 가볍게 볼 수 있는 자료도 함께 챙겨 둘 것을 추천했다.

수험생은 수험표, 신분증 등 수능 당일 꼭 가져가야 할 필수 준비물은 미리미리 챙기고, 지우개와 흑색 연필, 흰색 수정테이프, 샤프심 등 시험장에 들고 갈 수 있는 개인 필기구도 준비해 두어야 한다. 마지막으로 수능 반입금지 물품 등 부정행위에 해당하는 사항을 꼼꼼히 확인하고, 최상의 컨디션을 위해 편안한 마음으로 일찍 취침하는 것이 좋다. 메가스터디교육은 “수능 전날에는 늦어도 11시 전에는 잠자리에 드는 것이 좋다”며 “숙면을 통한 컨디션 유지가 수능 당일 실력 발휘의 기초다. 지금까지 노력한 만큼 좋은 성과가 있을 것이라 믿고 마음을 편하게 가져야 한다”고 밝혔다.

