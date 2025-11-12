한국기술교육대, 캠퍼스 특허 유니버시아드 대통령상 수상

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 재학생들이 ‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드(CPU·Campus Patent Universiade)’에서 영예의 대통령상을 수상했다고 12일 밝혔다.

‘2025 캠퍼스 특허 유니버시아드 대회’에서 영예의 대통령상을 수상한 한국기술교육대학교 학생들과 지도교수(왼쪽부터 유재윤 학생, 진경복 교수, 김현수 학생, 이가은 학생)

지식재산청이 주최하고 한국발명진흥회와 4개 유관기관이 공동 주관한 이번 대회는 국내 최대 규모의 대학(원)생 지식재산 경진대회다. 올해는 전국 79개 대학, 1456개 팀, 3200여 명의 대학(원)생이 참가해 열띤 경쟁을 벌였다.

대회는 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성하고, 대학의 창의적 아이디어를 산업계에 제공하기 위해 개최됐다. 수상자에게는 상금과 함께 후원 기업 연계 취업 인센티브, 멘토링 및 교육 프로그램 등 다양한 후속 지원이 제공된다.

이번 대회에서 대통령상을 수상한 주인공은 메카트로닉스공학부 김현수(3학년), 에너지신소재화학공학부 이가은(4학년), 전기·전자·통신공학부 유재윤(3학년) 학생이다. 이들은 SK하이닉스가 출제한 ‘적층형(3D) DRAM 특허 분석 및 R&D 전략 제시’ 과제에 도전했다.

이들은 기존 평면(2D) DRAM의 한계를 극복하고 메모리 집적도를 획기적으로 향상시키는 차세대 메모리 기술인 3D DRAM을 분석해 핵심 기술과 기업 맞춤형 R&D 전략을 제안했다. 주요 수행 내용은 △기술 분류 및 장단점 분석 △정량 분석 기반 핵심 특허 선정 △기술 흐름도 작성 △기술 개발 트렌드 예측 등이었다.

이 과제는 이번 대회 30개 과제 중 경쟁률이 가장 높았으며, SK하이닉스가 출제한 만큼 산업적·기술적 가치가 높은 주제였다. 학생들은 단순한 특허 확보 전략을 넘어 기업의 관점에서 구체적인 R&D 방향을 제시해 차별성을 인정받았다. 또한 메카트로닉스·신소재·전자공학 등 다양한 전공의 융합을 통해 구조·공정 기술을 다각도로 분석, 실무형 문제해결력과 팀워크를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

세 학생은 학교의 에듀테크 기반 공학교육 시설인 ‘다담미래학습관’ 홍보대사 ‘도슨트(Docent)’로도 활동 중이다. 지난해 12월부터 외부 방문객 대상 랩(Lab) 투어를 기획·운영하며 발표력과 협업 능력을 키워왔으며, 모두 반도체 분야 진출을 목표로 이번 대회에 도전해 의미 있는 결실을 거뒀다.

지도교수인 진경복 메카트로닉스공학부 교수도 지난해에 이어 두 번째 대통령상 수상팀을 배출하며 지도교수상을 받았다.

이밖에도 전기·전자·통신공학부 신서연·정원준·유성무 학생팀은 현대자동차의 ‘디지털 키’ 과제에, 에너지신소재화학공학부 김다희·조민건 학생팀은 주성엔지니어링의 ‘3~5족 반도체 채널 소재 개선’ 과제에 도전해 각각 장려상을 수상했다.

유길상 총장은 “국내 최대 규모의 지식재산 공모전에서 2년 만에 다시 대통령상을 수상한 것은 한국기술교육대의 문제해결 중심 창의융합 교육의 성과이자, 학생과 교수진, RISE 사업단이 함께 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 교육 혁신을 통해 대한민국의 미래를 책임질 창의 인재를 양성해 나가겠다”고 밝혔다.

