경찰, 58억 규모 불법 ‘홀덤펍’ 운영자 등 139명 검거… 6명 구속

대구경찰청은 술을 마시며 카드 게임을 할 수 있는 이른바 ‘홀덤펍’을 차려 불법 도박장을 운영한 혐의(도박장개설 및 방조)로 139명을 검거해 이 중 6명을 구속했다고 12일 밝혔다.

불법 홀덤펍 내부 모습. 대구경찰청 제공

경찰에 따르면, 이들은 지난해 1월부터 올해 8월까지 대구와 경북에 불법 홀덤펍 도박장을 차려놓고, 게임용 칩을 현금으로 환전해 주고 판돈의 10%를 수수료로 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

이들은 홀덤 대회 참가용 마일리지와 이를 구매할 수 있는 애플리케이션(앱)을 만든 후 40여 곳의 가맹점을 모집해 홀덤 대회를 개최하기도 했다. 현행법상 칩을 받고 카드 게임을 하는 건 불법이 아니지만, 참가비를 받고 우승자에게 상금을 주거나 게임 칩을 현금으로 환전해주는 경우는 불법이다. 총 도박 규모는 58억원에 이른다. 경찰은 이들의 범죄수익금 10억원에 대해 법원의 기소 전 추징보전 인용 결정을 받았다.

경찰 조사 결과 이들은 단속을 피하기 위해 도박 장소를 수시로 변경하면서 지인 등을 통해서만 도박 참가자를 모집했다. 건물 앞에 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 출입자를 감시하기도 했다.

경찰 관계자는 “형사기동대를 주축으로 홀덤펍 등 도박장에 대해 연중 단속을 진행할 방침”이라고 말했다.

