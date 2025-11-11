70대 택시, 중앙선 넘어 ‘쾅’…일본인 부부 9개월 아기 의식 잃어

서울 용산구 도로에서 중앙선을 넘어 마주 오던 차량과 충돌한 택시. 이 사고로 택시에 타고 있던 일본인 부부와 생후 9개월 된 아기가 다쳤다. 연합뉴스

서울 용산에서 70대 택시기사가 중앙선을 넘어 마주 오던 차량과 충돌해 일본인 부부와 생후 9개월 된 아기가 다치는 사고가 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

용산경찰서는 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 택시기사 A(70대) 씨를 입건해 조사 중이라고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 21일 오후 7시쯤 용산구의 한 도로에서 운전 중 페달을 잘못 밟아 중앙선을 넘어 반대 차로를 달리던 승용차와 부딪친 것으로 조사됐다.

이 사고로 택시 뒷좌석에 타고 있던 일본 국적 20대 부부가 골절상을 입었고, 함께 있던 생후 9개월 된 딸은 의식을 잃은 상태로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

A씨는 사고 직후 “급발진이었다”고 주장했으나, 경찰 조사에서 “페달을 잘못 밟았다”고 진술을 바꾼 것으로 전해졌다. 경찰은 음주나 약물 복용 정황은 없었다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “정확한 사고 경위를 조사 중이며, 구속영장 신청 여부를 검토하고 있다”고 말했다.

