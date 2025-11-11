경남 고성 양식장 저수조 3명 사망…‘익사’ 구두 소견

지난 9일 경남 고성군 한 육상 양식장 저수조에서 작업자 3명이 숨진 사고와 관련해 부검을 통해 ‘익사’ 구두 소견이 나왔다.

11일 고용노동부 통영지청 등에 따르면 숨진 작업자 3명에 대한 부검이 이날 오전 경찰 주관으로 실시됐다.

사망사고가 발생한 육상양식장 대형 저수조 출입구. 경남소방본부 제공

부검에서 이들 사인은 '익사'라는 구두 소견이 나왔으며, 감전에 의한 사망은 아닌 것으로 알려졌다.

노동부 현장 조사에서 사고가 난 저수조와 주변 설비를 확인했을 때 감전 또는 누전 가능성은 낮은 것으로 파악됐다.

숨진 이들의 익사 배경에 대한 부검 결과가 나오려면 시간이 다소 지나야 할 것으로 보인다.

통영지청은 이번 사고 대응을 위해 '지역산업재해 수습본부'를 설치해 숨진 이들이 어떻게 물에 빠지게 됐는지 등 정확한 원인 규명에 집중할 계획이다.

지난 9일 오후 8시30분쯤 고성군의 한 육상 양식장 대형 저수조(가로 4m·세로 3m·높이 2m) 안에서 이 업체 현장소장 50대 A씨와 스리랑카 국적의 20대, 30대 직원 2명이 숨진 채 발견됐다.

이 육상 양식장은 도미, 볼락, 말쥐치 등 다양한 수산물 종자를 생산한다.

숨진 채 발견된 노동자들은 이 양식장에서 저수조 청소 등 여러 업무를 수행해온 것으로 전해졌다.

