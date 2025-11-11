대검·법무부 몰려간 野 “국조·특검 통해 李대통령 탄핵” [檢, 대장동 항소 포기 파장]

국민의힘은 검찰의 대장동 사건 항소 포기 결정을 이재명 대통령에 대한 탄핵 사유로 규정하고, 대검찰청과 법무부를 연달아 항의 방문하며 여론전에 열을 올렸다. 국민의힘은 12일에도 국회에서 당원들과 함께하는 대규모 규탄대회를 열고 공세를 확대할 계획이다.

强대强 국민의힘 장동혁 대표(가운데)와 송언석 원내대표(왼쪽 네 번째)를 비롯한 의원 40여명이 11일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 검찰의 대장동 개발 비리사건 항소 포기와 관련해 긴급 현장 규탄대회를 열고 있다. 국민의힘은 이후 경기 과천 법무부 청사도 연달아 항의 방문했다. 오른쪽 사진은 더불어민주당 지도부와 당직자, 지역위원장들이 11일 경기 광주 곤지암리조트에서 열린 전국 지역위원장 워크숍에서 내년 지방선거 승리를 위한 결의문을 낭독한 뒤 ‘경제도 민주당’ ‘안보도 민주당’ 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 전현희 최고위원, 정청래 대표, 김병기 원내대표, 이재강 의원. 허정호 선임기자·연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표·송언석 원내대표 등 지도부와 의원 40여명은 11일 오전 서울 서초동 대검찰청을, 오후 경기 과천 법무부 청사를 찾아 긴급 규탄대회를 개최했다. 항소 포기 관련자인 노만석 대검찰청 검찰총장 직무대행과 정성호 법무부 장관에 직접 사퇴를 촉구하기 위한 항의 방문이었으나 노 대행은 연차를 내고 출근하지 않았고, 정 장관과의 대면도 성사되지 않았다.



국민의힘은 검찰의 항소 포기 결정에 대한 대통령실 개입 의혹을 거듭 제기했다. 송언석 원내대표는 “이진수 법무부 차관이 노 대행에게 항소 포기를 요구하는 법무부의 의견을 전달했다고 한다”며 “법무부가 구체적인 사건에 노골적으로 외압을 가한 것이고, 항소시한 만료를 앞두고 밤늦게 의견을 전달했다는 것은 정 장관보다 더 윗선의 외압이 있었다는 방증”이라고 주장했다.



송 원내대표는 이 대통령을 직격해 “디테일에 매우 강한 이 대통령이 전대미문의 정치권력 사법개입 사건인 이번 대장동 사건 항소 포기 외압에 대해서는 왜 꿀 먹은 벙어리처럼 한마디도 하지 않는 것인가”라며 “이 대통령 자신이 이 문제와 전혀 관계가 없다면 항소 포기 사태의 전말을 즉각 규명하라고 지시해야 하지 않겠나”라고 반문했다. 국민의힘은 이번 사태에 대한 국정조사와 특검 도입을 연일 촉구하며 ‘탄핵 공세’까지 펼치고 있다.



장 대표는 대검찰청 앞에서 “더불어민주당 김병기 원내대표가 말한 것처럼 국정조사를 하자. 특검도 하자”며 “국정조사와 특검을 통해 이 대통령을 탄핵해야 한다. 그리고 법원은 즉시 이 대통령에 대한 재판을 재개해야 한다”고 목소리를 높였다. 장 대표는 이후 기자들과 만나 이번 사태를 “정권을 무너뜨릴 만큼 중대한 사건”이라고 규정하기도 했다.



지도부는 국정조사를 관철해 대통령실과의 연결고리가 밝혀질 경우 이 대통령에 대한 탄핵 공세를 본격화하겠다는 목표다. 정 장관에 대한 탄핵안 발의는 “당연하다”며 기정사실화된 상황이다. 장 대표는 법무부를 찾아 “이번 항소 포기는 ‘정성호 게이트’”라며 “항소가 필요하다는 보고에 두 번이나 ‘신중하게 판단하라’고 한 건 명백한 수사 외압”이라고 압박했다.

장동혁 국민의힘 대표가 11일 경기 과천시 법무부 청사 앞에서 열린 '대장동 사건 1심 항소 포기' 긴급 현장 규탄대회에서 발언하고 있다. 뉴스1

당은 이에 따라 이번 주 내내 총력전을 펼칠 계획이다. 12일 오전 11시 국회 본관 앞 계단에서는 약 1만명 운집을 목표로 ‘대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회’를 연다. 송 원내대표와 주진우·박형수 의원의 규탄사, 장 대표의 대국민 연설 등이 예정돼 있다. 수도권 당원협의회에는 100명 이상, 수도권 외 지역 당협에는 50명 이상 ‘동원령’까지 내려졌다.



국민의힘은 사회관계망서비스(SNS)에서도 공세를 이어갔다. 한동훈 전 대표는 페이스북에 “불법 항소 포기의 3가지 해법은 국정조사, 법무부 장관 탄핵, 특검”이라며 “실기하지 말고 반드시, 즉시 해야 한다”고 적었다. 박정훈 의원도 페이스북에서 “권력으로 비리를 틀어막은 행위는 명백한 탄핵 사유”라며 “특검과 정성호 탄핵, 국정조사 이 3가지가 필요하다”고 주장했다.



10·15 부동산 대책과 더불어 항소 포기 사태가 민심의 역풍을 불러올 것으로 전망하는 당 지도부는 연속적인 장외 여론전도 검토하고 있다. 지난 장외집회 구호였던 ‘정치보복’, ‘야당탄압’과 달리 ‘검란’으로까지 번진 이번 사태는 대장동이 있는 경기 지역을 비롯한 수도권, 중도층에서도 호응을 얻을 것이란 분석에서다. 지도부 관계자는 “지금은 당력을 ‘몰빵’해 밀어붙여야 할 타이밍”이라고 진단했다. 다만 한 원내 지도부 인사는 “(내년 6월) 지방선거가 다가오는 가운데 당협을 동원해야 하는 장외집회를 이어가는 것에 대한 의원들의 부담감도 적잖다”고 전했다.

