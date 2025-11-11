12일 수능 예비소집… “고사장 확인하세요”

12일 전국 시험장에서 2026학년도 대학수학능력시험 예비소집이 진행된다.



교육부 등에 따르면 모든 수험생은 예비소집에 참석해 수험표를 받고 수험생 유의사항을 안내받아야 한다. 수험표 대리 수령은 직계가족에 한해 가능하며 관계를 증명할 수 있는 서류와 신분증을 지참해야 한다.

2026학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 11일 경기도 수원시 팔달구 수원고등학교에서 3학년 학생들이 후배들의 응원을 받으며 교정을 나서고 있다. 연합뉴스

수능은 13일 오전 8시40분부터 오후 5시45분(일반 수험생 기준)까지 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 실시된다. 응시자는 전년보다 3만1504명 증가한 55만4174명이다.



정부는 당일 아침 교통 혼잡을 줄이고, 시험시간 중에는 시험장 주변 소음을 방지하는 등 수험생이 수능에 원활하게 응시할 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 관공서·기업체 등에는 출근시간을 오전 10시 이후로 조정하도록 협조 요청하고, 수험생 등교시간대 수도권 지하철 운행 대수를 늘린다.



국토교통부는 영어 듣기평가가 치러지는 오후 1시5분부터 1시40분까지 35분간 전국 모든 항공기의 이착륙을 전면 통제한다. 항공기 소음을 방지하기 위해 비상·긴급 항공기를 제외한 모든 항공기의 이륙을 금지하며 비행 중인 항공기는 3㎞ 이상 상공에서 대기 조치할 방침이다. 이에 따라 총 140편의 항공기(국제선 65편·국내선 75편)의 운항시간이 조정되고, 드론과 초경량 비행장치의 비행도 금지된다. 포 사격 및 전차 이동 등 군사훈련도 잠시 중단된다.



증권시장 정규시장은 평소보다 1시간 늦은 오전 10시에 개장해 오후 4시30분에 마감한다. 시중은행 영업시간도 오전 9시~오후 4시에서 오전 10시~오후 5시로 변경된다.

