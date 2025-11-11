‘채해병 수사 외압 정점’ 尹 첫 소환

해병대원 순직 사건 수사 외압·은폐 의혹을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 수사기간을 보름가량 남겨둔 11일 의혹의 ‘정점’인 윤석열 전 대통령을 처음으로 소환해 피의자 조사를 진행했다.



윤 전 대통령은 이날 오전 9시47분 호송차를 타고 서울 서초구 특검 사무실에 도착했다. 윤 전 대통령은 다른 주요 피의자들과 달리 지하주차장을 통해 비공개로 조사실에 입실했다. 그동안 주요 피의자의 경우 1층 로비로 출입하는 게 원칙이었으나, 특검팀은 안전 등을 이유로 예외를 허용했다고 한다. 정민영 특검보는 “수사팀 입장에서는 원만하게 조사를 진행하는 게 더 중요했고, 윤 전 대통령 측에서도 강하게 요구한 부분”이라고 설명했다.

윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차가 11일 서울 서초구 순직해병 특별검사팀(특별검사 이명현) 사무실 지하주차장으로 들어서고 있다. 뉴스1

조사는 오전 10시20분쯤 시작됐다. 변호인단에선 배보윤·채명성 변호사가 입회했고 특검팀에선 천대원 부장검사와 박상현 부부장검사가 조사를 맡았다. 윤 전 대통령은 직권남용과 범인도피 등 혐의 피의자 신분이다. 수사 외압 의혹의 출발점인 ‘VIP 격노’의 당사자로, 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자 명단에서 제외하도록 압력을 행사한 혐의를 받는다. 아울러 이종섭 당시 국방부 장관이 고위공직자범죄수사처(공수처)의 수사선상에 오르자 호주대사로 임명해 도피시키려 했다는 의혹도 있다.



특검팀은 조사 초반 윤 전 대통령을 상대로 수사 외압 의혹을 집중적으로 캐물었다. 해병대원 사망사건 수사와 관련해 보고받고 지시한 상황 전반이 조사 대상이다. 특검팀이 준비한 질문지만 100쪽이 넘는 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령은 진술 거부 없이 조사받고 있다고 특검팀은 전했다.



윤 전 대통령이 채해병 특검에 출석한 건 이번이 처음이다. 이른바 3대 특검팀(내란·김건희·채해병) 중에선 내란 특검팀(특검 조은석)에 이어 두 번째 특검 조사다.

