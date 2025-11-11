“차은우보다 잘생겼다” 화제의 친동생, 이번엔 AI 강연 현장서 포착?

그룹 아스트로 출신 배우 차은우(본명 이동민)의 친동생이 AI 전문가로 무대에 올라 화제를 모았다.

지난 10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025’(AI SUMMIT SEOUL & EXPO 2025)에서 이동휘 언바운드랩 연구원이 강연자로 나섰다.

배우 차은우(왼쪽)와 차은우 동생 이동휘씨. AI 서밋 서울 앤 엑스포, 세계일보 자료사진

이날 이동휘 연구원은 ‘AI 레서피: 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다’라는 주제로 발표를 진행했다. 강연에서는 최근 엔터테인먼트 업계에서 주목받는 AI 데이터 크롤링 모델이 중심 주제로 다뤄졌다.

AI 데이터 크롤링 모델은 웹 상의 방대한 정보를 자동으로 수집하고 가공해 인공지능이 바로 활용할 수 있도록 변환하는 기술로, 팬 커뮤니티 관리, 콘텐츠 추천, 실시간 트렌드 분석 등 다양한 분야에서 응용될 수 있다.

행사 공식 홈페이지에는 이 연구원에 대해 “언바운드랩 투자팀에서 AIX 볼트온·롤업 전문 투자를 위한 기업들의 AIX 프로젝트 연구와 자문을 수행하고 있다”고 소개되어 있다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

또한 그는 중국 푸단대 출신으로, 국내 유명 광고회사를 거쳐 현재 언바운드랩에서 근무하고 있으며, 친형 차은우 같은 셀럽을 위한 엔터 매니지먼트용 AI 데이터 크롤링 모델 개발에도 참여해온 것으로 알려졌다.

이동휘 연구원은 외모 면에서도 형 못지않은 주목을 받고 있다. 지난 6월 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 광고회사 직원과 함께 거리를 걷는 장면에 4초가량 등장해 시청자의 시선을 사로잡았다.

당시 화면 속 남성은 차은우의 친동생으로 확인되며 온라인에서 뜨거운 화제를 모았다. 그룹 아스트로 멤버들 또한 이전 인터뷰에서 이 연구원에 대해 “은우보다 얼굴이 더 작고 잘생겼다”고 전한 바 있다.

한편 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025’는 한국무역협회가 코엑스, DMK글로벌과 함께 주최했으며, 국내외 AI 관련 기업과 연구기관이 참여하는 콘퍼런스와 전시로 구성됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지