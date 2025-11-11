MC몽, 집에 히틀러 초상화 걸어… SNS '비공개'에도 논란 불거져

MC몽의 집에 히틀러 초상화가 걸려 있어 논란이 불거졌다. 뉴시스, MC몽 인스타그램 캡처

가수 MC몽의 집에 히틀러 초상화가 걸려 있는 사진이 포착돼 논란이 일고 있다.

MC몽은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 가수 카더가든의 ‘홈 스위트 홈(Home Sweet Home)’이라는 노래를 배경 음악으로 설정하고 집 내부를 촬영한 사진을 공개했다.

사진 속 MC몽의 집은 깔끔한 인테리어와 베이지색의 안정적인 색감이 조화를 이루는 모습을 보였다.

그런데 계단 위 벽면에는 아돌프 히틀러의 초상화가 걸려 있었다.

히틀러는 제2차 세계대전을 일으킨 인물로, 역사에서 가장 악명 높은 독재자이자 학살자로 손꼽히는 인물이다. 그렇기에 네티즌들은 MC몽의 집에 히틀러의 초상화가 있는 것에 경악하며 비판의 목소리를 냈다.

이런 논란 속에서 MC몽은 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. 그의 SNS는 여전히 비공개 상태이다.

MC몽이 원헌드레드의 모든 업무에서 배제된 이후 유학을 떠났다. 뉴스1

한편, MC몽은 차가원 피아크그룹 회장과 원헌드레드레이블을 공동 설립, 원헌드레드에서 총괄 프로듀서로 활동했으나, 지난 6월 갑작스럽게 회사 업무에서 배제됐다.

당시 원헌드레드 측은 “MC몽이 개인 사정으로 업무에서 배제됐다”며 구체적인 이유를 알리지 않았다.

이후 MC몽은 지난 7월 갑작스러운 유학 소식을 발표하며 “그동안 극도로 심한 우울증, 그리고 한 번의 수술, 건강 악화로 음악을 하는 것이 힘들 정도로 심했다”고 말했다.

이어 “내가 더 오래 음악을 할 수 있는 방법을 선택하기 위해, 내 건강과 나만의 발전을 위해 유학을 결정했다”고 밝혔다.

