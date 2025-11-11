김숙 '♥구본승'에 "드레스 버려 놔둬?" 핑크빛 러브라인 재시동

유튜브 '비보TV'

방송인 김숙이 과거 러브라인으로 '10월 결혼설'까지 돌았던 구본승과 또 한번 핑크빛 무드를 선보였다.

지난 9일 유튜브 채널 '비보TV'에는 "10주년 기념 비보쇼의 컨셉은..?! '비보 프렌즈 다 나와!!' 역대급 비보쇼 2025 비하인드"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 김숙과 송은이가 지난 10월 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 개최한 콘서트 '비보쇼'의 현장이 담겼다.

이날 공연에는 과거 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구'에서 최종 커플이 되며 러브라인을 형성한 구본승이 깜짝 출연했다.

김숙은 웨딩드레스를 입고 무대에 먼저 등장했고 "그(구본승)가 분명히 온다고 했어"라며 기대감을 내비쳤는데, 이에 송은이는 "아냐 그는 오지 않을거야"라고 반박했다.

하지만 이후 구본승이 무대에 등장했고 이를 본 김숙은 달려가 구본승의 품에 안기며 팬들의 환호를 자아냈다.

구본승은 "뒤에서 모니터로 보다가 깜짝 놀랐다. 이거(드레스)였냐. 나는 리허설 때 몰랐다"며 놀란 기색을 감추지 못했다.

이를 지켜보던 송은이는 두 사람의 관계에 대해 "오늘 여기서 정확하게 얘기를 좀 해줘야할 것 같다"고 물었다.

이에 김숙은 구본승에게 "드레스 버려? 놔둬?"라고 물었고 구본승은 "일단 보관해. 어떻게 될 지 모르니까"라고 답해 웃음을 안겼다.

