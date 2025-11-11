'완판남' 염경환 “300억 벌고 건물주?…출연료 10녀째 동결”

채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁' 화면 캡처

방송인 염경환이 자신을 둘러싼 재벌설에 대해 해명했다.

10일 오후 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'(이하 '4인용식탁')에서는 개그맨 출신 방송인 염경환이 주인공으로 등장했다.

이날 염경환은 녹화 도중 홈쇼핑 관계자의 전화를 받으며 "바로 연락드릴게요"라고 답한 뒤 끊었다.

갑작스러운 통화에 게스트들이 놀라자 염경환은 "집에서 온 게 아니다. 어제 녹화 근처에서 잤고, 오늘도 여기서 자야 한다. 아침 8시30분에 생방송이 있어서 그렇다"고 말했다.

MC 박경림이 "사실 여러 가지 설이 있더라"라며 "연 수입 300억원 설이 있다"라고 물었다. 염경환이 "내가 300억원 벌었으면 여기 안 왔지. 내가 수시로 지금도 (섭외 등) 전화 체크하는 거 보이지?"라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

염경환은 "(내가 방송을) 적게 잡아도 800~900개를 한다는 기사 때문에 300억원을 번다는 말이 도는데 우리는 매출이 내 수입이 아니다"며 "방송에서 8~10억원 매출이 나와도 그건 회사 매출이다. 나는 정해진 출연료만 받는다. 매진이든 파리 날리든 출연료는 동일하다"고 못 박았다.

이어 "내가 기사를 봤는데 건물을 샀다고 하더라. 난 건물이 없다. 그게 내 소원인데 건물이 없다. 어디 내 건물이 있느냐"고 억울해했다.

그러면서 "자꾸 헛소문이 나는 게 내가 방송에서 얼마 팔았다고 하면 그게 내 돈이 아니지 않냐. 난 정해진 출연료를 받는 건데 따로 인센티브가 있을 거라고 상상하고 오해한다"고 말했다.

그는 "대출금과 빚은 다 갚았고 지금은 저축하면서 산다. 출연료는 10년 넘게 10원도 안 올렸다"고 강조했다.

이어 "업체 사람들 만나기로 하면 '이번엔 꼭 출연료 올려야지' 하고 가는데 막상 만나면 (업체에서) 한숨으로 시작한다"며 "이번에 직원 둘이 그만뒀다' 하면 내가 얘기해야 하는데 그냥 누르게 되면서 '내가 몇 푼 더 받아서 뭐하나. 나중에 저 회사가 잘돼야 나도 잘되지' 한다"고 말했다.

이를 듣던 코미디언 김지혜는 "(염경환이) '난 출연료가 싸. 그래서 방송이 많아' 그렇게 말하지만, 그렇다고 (방송에서) 써 주는 게 아니다"고 극찬했다.

