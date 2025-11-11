하나금융, ‘모두하나데이’ 선포식… 어려운 이웃에 김장 나눔 행사

하나금융그룹은 10일 ‘2025 모두하나데이’ 선포식과 ‘사랑의 김장나눔’ 행사를 진행했다고 밝혔다.

10일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥 앞에서 열린 ‘사랑의 김장나눔’ 행사에서 함영주 하나금융 회장(왼쪽에서 다섯번째)과 그룹 경영진이 함께 김장을 하고 있다. 이제원 선임기자

‘모두하나데이’는 2011년 11월11일 시작해 올해로 15번째 맞이하는 하나금융의 대표적인 ESG(환경·사회·지배구조) 활동이다. 내년 1월11일까지 약 2개월간 금융의 사회적 책임 이행을 위해 모든 임직원이 다양한 봉사활동에 참여한다. 올해 선포식은 ‘포용의 하나, 진심의 하나’라는 테마로 서울 중구 명동사옥에서 진행됐다. 선포식 이후엔 사옥 정문 앞에서 내외빈과 임직원들이 참여해 올해로 열다섯 번째를 맞이하는 ‘사랑의 김장나눔’ 행사를 진행했다. 이날 임직원들이 담근 1만1111포기의 김장김치는 전국 각지 사회복지시설로 보내졌다. 행사 종료 후 함영주 회장과 임직원은 청각장애인을 운전사로 고용해 일자리 창출에 기여하고 있는 ‘고요한 M 택시’를 타고 서울시 용산구 후암동에 위치한 사회복지법인 ‘영락보린원’에 방문해 김장김치를 전달했다. 함 회장은 “포용의 마음으로 진심을 담아 어려운 이웃에게 따뜻한 온기를 전달하겠다”고 말했다.

