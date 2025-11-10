“尹, 무인기 투입 남북 긴장 고조”… ‘적과 공모’는 입증 못해

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 10일 외환 의혹 관련자들을 일괄 기소하고, 남은 기간 내란 의혹 규명에 주력하기로 했다. 채상병 순직 사건과 수사 외압 의혹을 조사 중인 채해병 특별검사팀(특검 이명현)도 핵심 피의자들을 재판에 넘기며 막바지 수사에 나섰다.

내란특검팀 박지영 특검보가 10일 서울 서초구 서울고등검찰청에 위치한 내란 특검(특별검사 조은석)에서 브리핑을 하고 있다.

내란 특검은 이날 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관을 일반이적 및 직권남용권리행사방해 혐의로 기소했다. 특검은 이들의 외환유치 혐의 가능성을 검토했으나, ‘적과의 공모’ 여부를 입증하지 못해 일반이적 혐의만 적용했다. 김 전 장관에 대해서는 위계에 의한 공무집행방해, 허위공문서 작성·행사 및 교사, 허위 명령·보고 등 혐의를 적용했다. 실제 작전 수행을 지휘한 김용대 전 국군드론작전사령관은 일반이적 혐의를 제외하고 직권남용, 군용물손괴 교사, 군기누설, 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로만 불구속기소됐다. 김 전 사령관이 작전 시 ‘계엄 선포 여건 조성’에 대해 인지하지 못했다는 판단에서다.



특검은 윤 전 대통령 등 3명이 비상계엄 명분을 만들기 위해 북한 평양 지역에 무인기를 투입해 남북 간 긴장을 고조시키고, 이 과정에서 군사 기밀이 노출돼 국익을 해쳤다고 판단했다. 특검은 여 전 사령관의 휴대전화 속 메모를 핵심증거로 확보했는데, 여기엔 ‘불안정한 상황을 만들거나 만들어진 기회를 잡아야 한다’(2024년 10월18일), ‘적의 전략적 무력시위 시 이를 군사적 명분화할 수 있을까’(2024년 10월23일) 등 내용이 적혔다.

박지영 내란특검보, '여인형 메모' 계엄 전조 지목 박지영 내란특검보가 10일 특검 브리핑에서 "윤석열과 김용현, 여인형 등은 비상계엄을 선포할 수 있는 여건을 조성하기 위한 목적으로 남북 간 무력 충돌 위험을 증대시키는 등 대한민국의 군사상 이익을 저해했다"고 밝히고 있다.

특검은 노상원 전 국군정보사령관의 수첩 분석을 통해 윤 전 대통령 등이 2023년 10월부터 비상계엄 논의 및 준비를 시작한 정황을 포착했다고 밝혔다. 다만 특검은 수첩 작성자이자 계엄 설계자로 지목된 노 전 사령관은 외환 혐의에 직접 역할이 없다고 판단해 기소 대상에서 제외했다. 특검은 이로써 외환 의혹 수사를 마무리하고, 내란 의혹 진상 규명에 집중할 방침이다.



채해병 특검팀은 임성근 전 해병대 1사단장을 채 상병 순직 사건과 관련해 업무상 과실치사상 및 군형법상 명령위반 혐의로 이날 구속기소했다. 당시 현장 지휘관인 박상현 2신속기동부대장, 최진규 11포병대대장, 이용민 7포병대대장, 장모 본부중대장 등 4명도 업무상 과실치사상 혐의로 불구속기소됐다.

같은 날 서울중앙지법에서 열린 한덕수 전 국무총리 내란 방조 혐의 재판에 증인으로 나온 송미령 농림축산식품부 장관은 계엄 전후 상황을 설명하더니 윤 전 대통령이 “막상 (계엄) 해보면 별거 아니다. 아무것도 아니다”라고 말했다고 밝혔다. 그러면서 “한 전 총리에게 일부 일정과 행사를 대신 가달라고 말하고 각 부처에 몇 가지 지시를 했던 것으로 기억난다”고 덧붙였다.



송 장관은 계엄 당일 상황에 대해선 “울산에서 행사를 마치고 김포공항에 도착하자 강의구 전 대통령실 부속실장이 ‘지금 (대통령실로) 들어오셔야 한다’고 급히 말했다”고 전했다. 송 장관은 오후 9시37분 통화로 한 전 총리가 “오시고 계시죠”라며 “조금 더 빨리 오시면 안 되냐”는 말을 여러 차례 했다고 증언했다. 송 장관은 이전에 한 전 총리가 회의 참석을 독려하는 전화를 한 적이 없다고 덧붙였다. 송 장관은 대통령실 대접견실에 도착한 뒤 이상민 전 행정안전부 장관에게 “무슨 상황이냐”고 묻자 “계엄”이라고 답해 상황을 인지했다고 밝혔다. 그는 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 한 전 총리에게 계엄을 반대한다는 취지를 전하며 약간 흥분한 듯한 목소리로 “50년 공직 생활 이렇게 끝내실 거냐”고 말했다고 진술했다. 이에 한 전 총리는 “나도 반대해요”라고 답했다고 증언했다.

