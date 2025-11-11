연내 광주 군공항 이전 TF 회의…무안군 내건 3대 조건 수용 주목

광주 군공항 이전 문제를 논의할 대통령실의 태스크포스(TF) 6자 회담을 앞두고 전남 무안군이 제시한 전제 조건의 수용 여부에 관심이 쏠리고 있다.



10일 광주시 등에 따르면 대통령실은 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등 6개 TF 참여 기관과 실무협의를 통해 여러 쟁점을 조율 중이다. 올해 안에 6개 기관장이 참석하는 TF 회의를 개최한다는 게 대통령실의 방침이다.



TF 회의의 최대 쟁점은 올 9월 무안군이 광주 군공항 이전 조건으로 제시한 광주 민간공항 선(先) 이전과 광주시의 1조원 규모 지원 약속 이행 방안 제시, 국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등 3대 조건의 수용 여부다.



줄곧 반대 입장을 보여왔던 무안군은 TF 회의를 앞두고 조건을 달았지만 전향적인 자세를 보였다. 광주시와 중앙정부가 획기적인 인센티브를 내놓으면 광주 군공항의 유력 후보지로 무안군이 결정될 수 있다는 입장인 것으로 전해졌다. TF 회의에서 만족할 만한 결론이 나면 무안군은 주민 공청회와 주민 투표를 거쳐 이전 후보지 신청·선정, 이전 지역 지원계획 마련, 이전 부지 선정 등의 절차를 밟게 된다.



무안군 관계자는 “대통령실에서 최종 의견을 달라고 해서 3가지 조건을 제시했고, 그것이 협의 소통의 끝”이라며 “3가지 조건에 대해 아직까지 대통령실이나 광주시가 어떠한 답을 준 적이 없다”고 밝혔다.



광주시가 TF 회의를 앞둔 10일 광주공항에 국제선 임시 취항을 신청해 TF 회의에 어떤 변수가 될지도 관심사다. 무안국제공항 장기 폐쇄로 관광객 감소 등 피해가 지속돼 국제선 취항이 필요하다는 게 광주시 입장이다. 광주시 관계자는 “지난해 12월 여객기 참사 이후 호남권의 하늘길이 막혀 지역민의 불편이 지속되고 있다”며 “내년 3월 이후에도 정상화 시점을 확정할 수 없어 국제선 취항이 시급하다”고 말했다.

