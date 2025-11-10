1조 5000억원 규모 불법자금 세탁… 대포통장 공급 조직원 16명 검거

충남경찰청이 캄보디아 등 해외 거점을 둔 보이스피싱·불법 온라인 도박 조직에 대포통장 176개를 공급하며 약 1조 5000억 원 규모의 불법자금 세탁을 도운 일당 16명을 검거하고 이 가운데 10명을 구속했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2023년 허위 법인을 설립한 뒤 친구·지인들을 모집책으로 끌어들여 다수의 명의계좌를 개설하게 하고, 명의자에게 1인당 20만~30만 원을 지급하며 통장을 모았다. 이렇게 확보된 통장들은 1개당 매월 300만~400만 원의 대가를 받고 해외 범죄조직에 넘겨진 것으로 드러났다. 해당 계좌들은 실제로 1조 5000억 원대 불법자금 세탁에 활용된 사실이 확인됐다.

충남경찰청 형사기동대는 지난 4월 접수된 보이스피싱 피해 신고를 계기로 수사에 착수했고, 계좌추적 및 기획수사를 통해 캄보디아 현지 조직과의 연계를 포착해 피의자들을 잇따라 검거했다.

경찰은 자금 흐름을 차단하기 위해 금융기관에 해당 불법 계좌에 대한 지급정지를 요청했으며, 해외 조직과 연결된 대포통장 공급망 차단에 수사력을 집중하고 있다.

충남경찰청 관계자는 “대포통장은 보이스피싱을 비롯한 서민경제 파괴 범죄의 출발점”이라며 “해외 조직이 연계된 불법계좌 유통행위는 끝까지 추적해 근절하겠다”고 강조했다.

