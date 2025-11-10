600년의 시간을 건져 올리다…조선시대 난파선 인양 완료

약 600년간 바닷속에 잠들어 있었던 조선시대 난파선의 선체가 지난달 인양이 완료됐다. 해당 선박은 현존하는 유일한 조선시대 선박으로, 2015년 수중에서 발견된 지 10년 만의 일이다.

국가유산청 국립해양유산연구소(소장 이은석)는 충남 태안 마도 해역에서 현존 유일의 조선시대 선박인 ‘마도4호선’의 선체 인양 작업을 올해 4월부터 시작해 지난달에 종료됐다고 10일 밝혔다.

마도4호선은 길이 12m, 너비 5m의 규모로 조선시대에 세금으로 내던 곡식을 운반하는 선박인 조운선으로 쓰였다. ‘나주광흥창(羅州廣興倉)’이라 새겨진 목간 60여 점을 비롯해 공납용 분청사기 150여 점 중 ‘내섬(內贍)’이라는 글씨가 확인됐다. 내섬은 조선시대 궁궐 공물과 외빈 접대 용품을 관리하던 관청을 말한다.

이로써 이 배가 전남 나주에서 거둬들인 세곡과 공물을 싣고 한양 광흥창(관료의 녹봉을 관리하던 관청으로 현 마포구 일대)으로 향하던 중 난파되었음을 보여준다.

선박 안에서 발굴된 분청사기는 15세기 전반에 제작되었으며, 선박의 방사성탄소연대 측정 결과 (1410~1433년)를 토대로 1420년경에 침몰한 조선 전기 세곡선으로 밝혀졌다.

마도4호선은 지난 2015년 수중에서 발견됐다가 발굴한 후 보호를 위해 다시 바닷속 매몰됐다. 발굴 10주년을 맞아 침몰 600여 년 만인 올해 인양됐다.

특히 지금까지 통일신라 1척, 고려 17척의 고선박이 발굴조사를 통해 확인된 바 있는데 이번 인양으로 조선시대 선박의 실물 자료를 처음으로 확보된 셈이다.

국가유산청은 마도4호선이 역사 속 기록으로만 전해지던 세곡 운반선의 실체를 드러낸 귀중한 수중유산이라고 전했다.

마도4호선을 통해 △쌍돛대 구조 △가로로 배열 △작은 나무못 다수 이용 등과 같은 조선 전기 선박의 특징을 확인할 수 있다.

고려 선박이 중앙에 돛대 한 개만 세웠던 것과 달리 마도4호선은 앞부분과 중앙에 각각 돛대를 설치한 쌍돛대 구조를 지녔다. 이를 통해 항해 속도를 높이고, 바람 방향에 따른 조정이 용이했을 것으로 추정된다.

또한 고려 선박이 목재를 세로로 배열해 앞판을 조립한 반면 조선 전기에는 가로로 배열에 내구성을 높였다. 이 외에도 큰 나무못과 보조못을 함께 사용한 고려 선박과 달리 마도 4호선은 작은 나무못을 다수 사용해 선체를 정밀하게 연결했다.

한편, 국립해양유산연구소는 음파탐사로 마도 해역 일대를 조사하던 중 또 다른 고선박의 흔적은 확인하였다. 이후 잠수조사를 실시한 결과, 고려 중기(1150∼1175년경)에 제작이 추정되는 청자다발 2묶음과 목제 닻과 밧줄, 볍씨 등과 함께 고선박의 선체 조작과 화물받침목을 발견했다.

