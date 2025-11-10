민노총 ‘새벽배송’ 금지 추진에 “한국 경제 붕괴 의도” 소상공인 반발

전국민주노동조합총연맹의 ‘새벽배송 금지’ 추진에 소상공인연합회는 9일 막대한 피해를 우려하며 강하게 반발했다. 뉴시스

전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 ‘새벽배송 금지’ 추진에 소상공인단체가 막대한 피해를 우려하며 강하게 반발했다.

소상공인연합회는 9일 논평에서 “정부의 민생경제 회복 노력에 찬물을 끼얹는 행위”라고 민주노총의 새벽배송 금지 추진을 비판했다. 이어 “무리한 새벽배송 금지 주장은 새벽배송으로 일상화된 소상공인 생태계와 나아가 한국 경제의 시스템을 일거에 붕괴시키겠다는 의도”라고 주장했다.

단체는 “새벽배송 제한 요구가 현살화하면 소상공인의 온라인 판로를 막아 돌이킬 수 없는 막대한 피해가 우려된다”며 “내수 부진으로 인한 역대급 위기 속에 온라인 판매로 겨우 활로를 모색하던 소상공인들에게 크나큰 불안감을 넘어 생존의 위협으로 다가오고 있다”고도 강조했다.

민주노총 택배노조가 지난달 ‘택배 사회적대화 기구’ 회의에서 “0시~오전 5시 초(超)심야 배송을 제한해 노동자의 수면시간과 건강권을 최소한으로 보장하자”고 제안한 뒤, 쿠팡 노조·소비자단체들이 일할 권리와 소비자 편익을 이유로 반대하고 나서면서 논란이 이어지고 있다.

쿠팡의 직고용 배송 기사 노조인 쿠팡친구 노동조합(쿠팡노조)은 지난 7일 민주노총의 새벽배송 금지 추진을 두고 “민주노총 탈퇴에 대한 보복으로 볼 수 있다”고 주장했다. 쿠팡노조는 “지금의 새벽배송 금지 주장은 쿠팡노조가 민주노총을 탈퇴했기 때문에 가능한 일”이라며 이같이 밝혔다.

쿠팡노조는 2023년 정치적 활동이 아닌 조합원을 위한 실질 활동에 집중하겠다며 조합원 93% 찬성으로 민주노총을 탈퇴했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지