펫로스 증후군 호소한 배정남 "울다 지쳐 잠든다"

방송인 겸 배우 배정남이 펫로스(pet loss) 증후군을 호소했다.

배정남은 9일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서 최근 반려견 벨을 떠나 보낸 이후 고통스러운 시간을 보내고 있다고 했다.

배정남은 수의사를 "예상보다 고통이 세다. 살다가 이 이상의 고통은 없을 것 같다고 느껴진다"고 했다.

그는 "낮부터 눈 뜨면 계속 울다가 지쳐서 잠든다. 집에만 있고 안 나오니까 지인들이 나와서 산책하라고 해서 한강을 산책하니까 더 슬펐다. 같이 매일 갔던 길이었다"고 말했다.

이어 "한강을 혼자 걸으니까 더 아리더라. 모르는 길을 가야 하는 건가 싶다. 다른 개를 마주쳐도 생각이 난다. 펫로스 증후군인지 나만 유독 심한 건지 궁금하다"고 덧붙였다.

수의사는 "반려견이 떠나서 죄책감·우울감·무기력을 겪는 걸 펫로스 증후군이라고 하는데. 지금 아마 다 가지고 있을 거다. 설문지가 있다. 펫로스 슬픔 척도 검사는 0~48점 중 평균 점수가 28점이다. 37점부터 위험하고 꼭 전문적인 상담이 필요하다"고 말했다.

배정남은 34점이 나왔다.

수의사는 "37점부터 위험한 상황인데 이걸 그냥 두면 외상 후 스트레스 장애(PTSD)처럼 남는 경우도 있다"며 "행복한 슬픔이 돼야 하는데 너무 큰 슬픔으로 남아서 강아지만 봐도 너무 슬프고 같이 갔던 공간에서 불안장애가 나오고 사회적으로 고립되는 경우도 있다. 꼭 극복해야 한다"고 했다.

그러면서 "우선 되게 긍정적인 부분들은 봤다. 너무 다행인 게 SNS에 올리는 게 너무 좋다. 예전에 더 많은 분들이 펫로스로 힘들어한 이유는 공감해줄 사람이 없어서다. 그게 엄청나게 큰 힘이 될 거다"고 말했다.

배정남은 소셜미디어를 통해 위로를 받는 것에 관해 얘기하며 "혼자가 아니구나, 그런 생각이 들더라"고 했다.

<뉴시스>

