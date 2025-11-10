페이커팀 T1, 롤드컵 우승…사상 최초 3연패

‘페이커’가 소속된 T1이 리그오브레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵)에서 또다시 세계 최정상에 올랐다. 사상 최초 3연속 우승이다.

T1은 9일 중국 청두 동안호 스포츠공원 다목적체육관에서 열린 2025 롤드컵 결승전에서 KT 롤스터를 세트스코어 3대 2로 꺾고 우승을 차지했다. T1은 주장 페이커, 오너, 구마유시, 케리아, 도란으로 구성됐다.

2025 롤드컵에서 우승한 T1. 라이엇게임즈 제공

1세트를 가져간 T1은 2·3세트는 KT 롤스터에 내줬으나 4세트에서 승리하며 2대2가 됐다. 이후 마지막 5세트에서 또다시 승리하며 경기를 마무리 지었다.

이로써 T1은 2023년과 2024년에 이어 올해까지 3회 연속 우승(쓰리핏)이란 기록을 세우게 됐다. 과거 2013년, 2015년, 2016년에도 우승한 전적이 있어 팀 통산 6번째 우승이다.

승리의 일등공신은 페이커 이상혁이다. 2013년 17세의 나이로 데뷔한 이상혁은 12년째 줄곧 세계 최정상의 자리를 지키고 있다.

이상혁은 이날 “사실 기록보다는 경기가 너무 재미있어서 만족스럽다”며 “좋은 경기를 해준 kt 롤스터에 감사함을 보내고 싶다”고 전했다.

한국은 이번 대회로 2022년부터 4년 연속 롤드컵 우승을 가져가며 ‘e스포츠 강국’임을 입증했다. 이번 결승전은 국내 통신 대기업인 SK텔레콤과 KT가 운영하는 프로게임단끼리 맞붙은 ‘통신사 더비’란 점에서도 이목을 끌었다. KT 롤스터는 창단 이후 처음으로 결승전에 올랐다.

KT 롤스터 주장 ‘비디디’ 곽보성은 “예전에는 항상 높은 무대에 못 올라갔고 마무리가 아쉬웠다. 하지만 이번 대회를 진행하면서 그 과정이 뜻깊었다고 생각한다”며 “언젠가는 다시 기회가 온다고 생각한다”고 말했다.

