“오세훈 당선, 제가 보고 싶겠나”던 조국, 10일 당대표 출마 공식 선언

사진=조국 전 조국혁신당 비대위원장 당대표 후보 출마 영상 갈무리.

조국혁신당 조국 전 비상대책위원장은 9일 당 대표 출마 선언에 앞서 지지자들이 보내온 영상 등을 엮은 ‘출마 영상’을 공개했다.

조 전 비대위원장의 출마는 기정사실이었다.

앞선 3일 조 전 비대위원장은 내년 6월 지방선거와 관련해 “저희는 항상 국민의힘의 것(표)을 가져오겠다는 것”이라고 강조한 바 있다.

조 비대위원장은 이날 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “오세훈 시장이 다시 국민의힘 서울시장 후보가 돼서 당선되는 걸 제가 보고 싶겠느냐”며 이같이 언급했다.

조 비대위원장은 최근 오 시장이 정부 부동산 정책을 비판한 것을 자신이 반박한 점을 두고 일각에서 서울시장 출마론이 제기된 데 대해 “어느 선거든 출마한다는 얘기는 여러 번 말씀드린 적이 있다”고도 했다.

그러면서 “제가 비대위원장인 상태이며 선거 전략을 논할 수 있는 상황은 아니다”라며 “내년 6월 어느 선거에 나가서 뭘 할 것인지는 봄 정도에 결정할 것이나, 피하지는 않겠다는 마음을 갖고 있다”고 덧붙였다.

이후 조 전 위원장은 이날(9일) 보도자료를 통해 ‘멈추지 마, 직진 조국’이라는 제목의 출마 영상을 유튜브 ‘조국TV’에 공개했다고 밝혔다.

조 전 위원장 측은 “지지자들이 보내온 영상을 그대로 담아 완성했다”며 “후보 중심 출마 선언 방식에서 탈피해 국민 목소리를 대변하는 데 주력했다”고 설명했다.

영상에서 조 전 위원장은 지지자들이 보내온 영상에 호응하며 ‘기회가 평등한 나라, 누구나 행복한 사회권 선진국, 모두를 위한 성장’을 비전으로 제시했다.

조 전 위원장은 10일 국회에서 대표 출마 기자회견을 연다. 이에 혁신당은 23일 전당대회를 열고 대표와 최고위원 등 새 지도부를 선출한다는 계획이다.

