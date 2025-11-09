檢 내부 “전례없는 부당 지시… 노만석 사퇴를” 부글부글 [檢, 대장동 항소 포기]

검찰이 대장동 민간 개발업자들에 대한 1심 판결에 항소를 포기한 것을 두고 거센 후폭풍이 이어지고 있다. 일선 수사·공판팀의 항소 의견에도 법무부와 대검찰청·서울중앙지검 지휘부에 가로막혀 끝내 항소 시한이 넘어가자 누가, 왜 항소 포기를 지시했는지가 쟁점으로 떠올랐다. 정치권에선 정성호 법무부 장관의 사퇴를 촉구하는 한편, 국정조사나 특별검사를 통해 대통령실 등 ‘윗선’ 개입 여부를 밝혀야 한다는 목소리도 나오고 있다.

9일 법조계에 따르면 대장동 개발 비리 사건 공소유지를 맡고 있는 서울중앙지검 공판팀은 지난달 31일 김만배씨를 비롯한 개발업자 5명에 대한 1심 선고가 이뤄진 후인 이달 5일 수사팀과 논의 끝에 항소 제기 방침을 세우고 대검에 승인을 요청했다. 그러나 이후 대검과 중앙지검 지휘부로부터 항소장 접수 여부와 관련해 아무런 지시가 내려오지 않다가 돌연 대검으로부터 ‘항소 제기 불허’ 통보를 받아들었다고 한다. 이후 수사·공판팀은 전결 권한이 있는 중앙지검장의 판단하에 항소장을 제출해 달라고 재차 요청했으나, 이준호 중앙지검 4차장검사는 항소 시한인 7일 자정이 임박한 시점에 “대검에서 불허했고, 검사장(중앙지검장)께서도 불허해 어쩔 수 없다”고 답한 것으로 전해졌다.



이 사건 공소 유지를 맡았던 강백신(사법연수원 34기) 대구고검 검사가 전날 검찰 내부망 이프로스에 올린 글에는 보다 자세한 타임라인이 담겼다.



강 검사 글에 따르면 수사·공판팀은 만장일치로 항소 제기 결정을 한 뒤 대검에 보고했고, 담당 연구관이 6일 오전 ‘안동건 대검 반부패1과장이 박철우 반부패부장에게 보고 중’이라고 회신했다. 수사·공판팀은 같은 날 저녁 7시30분쯤 회의 과정에서 ‘대검 반부패부장이 재검토해 보라고 하면서 불허했다’는 이야기를 들었고, 이후 중앙지검 지휘부를 통해 대검에 항의했으나 대검 지휘부는 항소를 포기하라는 입장을 고수했다고 한다.

수사·공판팀은 항소 시한이 도과한 뒤인 8일 새벽 입장문을 내 “(대검과 중앙지검 지휘부는) 항소장 제출 시한이 임박하도록 그 어떤 설명이나 서면 등을 통한 공식 지시 없이 그저 기다려 보라고만 하다가 자정이 임박한 시점, 항소 금지라는 부당하고 전례 없는 지시를 함으로써 항소장 제출이 물리적으로 불가능하게 했다”고 반발했다.



검찰이 국민적 관심이 집중된 주요 사건에서 피고인에 대한 선고 형량이 구형량에 미치지 못했음에도 항소를 포기한 것과 일선 수사팀이 검찰 지휘부의 책임론을 거론하는 공개 입장문을 낸 것 모두 이례적이다.

정진우 서울중앙지검장이 대장동 사건 1심 판결에 대해 항소를 포기한 데 대해 사의를 표명한 지 하루가 지난 9일 서울 서초구 서울중앙지검의 모습(오른쪽 사진).

특히 항소 포기 과정에서의 주요 의사결정권자 중 한 사람인 정진우 중앙지검장이 8일 전격 사의를 표명했지만, 검찰 안팎의 여진이 한동안 계속될 것으로 보인다. 전날 대검이 운영하는 전국 검사장 단체대화방에서 한 검사장은 이번 항소 포기 과정에 대한 구체적인 설명을 요구하고 나선 것으로 알려졌다. 검찰 내부망에도 노만석 검찰총장 권한대행(대검 차장검사)을 비롯한 지휘부 사퇴 등을 요구하는 글이 잇따랐다.



노 대행은 이날 배포한 입장문에서 “대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상 중요사건처럼 법무부의 의견도 참고했다”며 “해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려해 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단했다”고 밝혔다. 그는 “총장 대행인 저의 책임하에 중앙지검장과의 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정”이라고도 덧붙였다.

검사장 출신의 한 변호사는 이에 “만약 법무부가 개입해서 검찰이 항소 포기를 했다면 매우 부당한 일”이라고 꼬집었다. 또 다른 검사장 출신 변호사는 “법무부는 의견만 제시했을 뿐 지휘권을 행사한 건 아니라는 입장이던데, 앞뒤가 안 맞고 상식적으로도 말이 안 된다”며 “법무부의 검토 의견에 따라 대검·중앙지검 지휘부가 수사팀에 항소 포기를 지시한 것이면 법무부가 사실상 구체적 사건에 대한 지휘권을 행사한 것이나 마찬가지”라고 지적했다.



국민의힘 법제사법위원들은 국회에서 기자회견을 열고 “정 장관은 명백한 탄핵감”이라며 “대통령실 개입 여부와 대통령의 지시 여부에 대해 명명백백하게 밝혀야 할 것”이라고 강조했다. 이들은 추미애 법사위원장에게 10일 긴급 현안질의 개최를 요구했다. 송언석 원내대표는 “이번 항소 포기 결정은 ‘피의자 이재명 대통령 공소취소 빌드업’의 1단계 작업”이라며 “범죄자 한 사람을 위해 국가 사법체계를 송두리째 무너뜨리고 있다”고 날을 세웠다.

