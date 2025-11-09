‘지각 단풍’ 속출, 내장산 등 다음 주 절정…원인은 ‘이상기후’ 탓

가을이 깊어지면서 전국이 단풍으로 물들어가고 있다.
9일 ‘2025년 가을 단풍 예측 정보’에 따르면 올해는 따뜻한 날씨에 절정 시기가 늦어져 한국 관광 100선에 선정된 내장산 단풍의 경우 다음 주(10∼16일) 절정에 이를 것으로 예상된다.
속리산 단풍 역시 9월 늦더위의 영향으로 단풍 절정 시기도 일주일 정도 늦게 찾아왔다.
앞서 산림 당국은 속리산 단풍 시기를 10월 말로 예측한 바 있다.
충북 주요 단풍 명소는 지난 4일을 기점으로 절정을 맞았다. 단풍은 다음 주까지 아름다운 빛깔을 유지할 것으로 전망된다.
내장산 단풍 역시 이달 초 절정이 예상됐으나 늦더위 등 이상기후로 절정 시기가 늦어졌다. 현재 내장산 단풍은 절반가량 물들었다.
늦깎이 단풍 소식에 짧은 기간 많은 탐방객이 몰릴 것으로 예상되는 가운데 안전한 산행이 요구된다.
국립공원공단 관계자는 “당분간 일교차가 큰 날씨가 이어지겠다”며 “산행 시 체온 유지에도 주의해 달라”고 당부했다.
