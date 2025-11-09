유재석, 결국 이이경 하차 직접 언급 “3년간 고생했는데…왕성한 활동 응원”

배우 이이경. 세계일보 자료사진

배우 이이경이 별도의 작별 인사 없이 ‘놀면 뭐하니?’를 떠났다.

지난 8일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘인사모’(인기 없는 사람들의 모임) 특집이 공개됐다.

이날 유재석은 오프닝에서 “지금까지 3년 여 동안 이경씨가 고생했다”며 “기사를 통해 많은 분들이 알고 있겠지만 드라마, 영화 스케줄이 굉장히 많아서 제작진과 조율하다가 이번 스케줄 이후 하차하게 됐다”고 밝혔다.

MBC ‘놀면 뭐하니?’ 방송화면 캡처

주우재는 “몇 달 동안 스케줄이 너무 많았다”고 덧붙였고, 하하는 “인사를 드리고 갔어야 하는데 ‘인사모’ 특집이 밀리게 됐다”고 설명했다.

이에 유재석은 “결방하고 날짜가 밀리면서 인사를 드리지 못하고 갔다. 이점 양해해달라. 앞으로 이경씨 많이 응원해달라”고 시청자들에게 부탁했다.

끝으로 멤버들은 “고생했다, 이경아”, “수고했다”라며 손뼉을 치며 이이경의 새로운 출발을 응원했다.

MBC ‘놀면 뭐하니?’ 방송화면 캡처

이이경은 2022년 9월부터 프로그램에 합류해 약 3년간 활약했다. 최근 APEC 뉴스 특보로 방송이 결방되면서 지난달 25일 방송분이 마지막 출연이 됐다.

앞서 제작진은 “이이경씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다”며 “이이경씨 의견을 존중해 논의 끝에 각자의 길을 응원하기로 했다”고 전했다.

소속사 상영이엔티 또한 “영화 촬영 스케줄로 인해 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차한다”며 “ENA ‘나는 솔로’, E채널 ‘용감한 형사들’ 등에는 계속 출연할 예정”이라고 밝혔다.

한편, 이이경은 최근 사생활 루머로 구설에 오른 바 있다. 독일인 여성이라고 밝힌 누리꾼 A씨는 지난달 사회관계망서비스(SNS)에 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 글과 함께 음란 대화가 포함된 메시지를 공개했으나, 이후 “인공지능(AI)으로 조작한 것”이라며 사과문을 올렸다.

이이경 측은 “법률대리인을 통해 관련 게시물 작성·유포자들을 대상으로 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 피해 자료를 제출하고 고소 접수를 마쳤다”며 “어떠한 합의 시도도 없었고, 앞으로도 진행하지 않을 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지