인천공항, 신성장사업 추진 적극 나서, 태양의 서커스 상설 공연장 유치전 펼쳐

인천공항공사가 미래 경쟁력 강화를 위한 신성장사업 추진에 적극 나섰다.

인천국제공항공사는 급변하는 공항산업 생태계의 지형변화에 대응하고 인천공항의 미래 경쟁력을 높이기 위해 주변지역 개발, 해외사업 등 신성장사업 추진에 박차를 가할 계획이라고 9일 밝혔다.

이학재 인천공항사장(오른쪽)이 6일 캐나다 몬트리올에 위치한 국제공항협의회(ACI)에서 저스틴 엘바치 사무총장으로부터 공로패를 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.

인천공항이 기존에 보유한 세계 최고 수준의 공항 건설‧운영 노하우를 바탕으로 주변지역 개발과 해외사업을 확장하는 한편 ‘산업과 비즈니스 문화예술이 교류하는 플랫폼’으로 변모를 추진해 수익원을 다각화해 나간다는 계획이다.

이와 관련해 이학재 인천국제공항공사 사장은 3일 홍콩에서 개최된 동아시아공항협력체(EAAA) 연례회의에 참석해 ‘공항 수익의 미래’라는 주제로 발표했다.

EAAA는 한·중·일 3개국 13개 선도공항을 중심으로 2001년 구성된 협의체로 각 공항의 전망과 현황을 논의하는 연례회의를 매년 개최하고 있다.

이 사장은 “인천공항은 그간 높은 수익 성장을 기록해왔으나, 세계 보호무역주의 확산, 면세산업 지형변화 등으로 변화가 필요한 시점”이라고 강조했다.

이어 “인천공항은 스스로 항공수요를 창출하는 공간이자, 산업-비즈니스-문화예술이 연결되는 플랫폼으로의 변화를 시작했다”고 미래 비전을 제시했다.

이 사장은 “이 같은 변화의 바탕 위에서 신성장사업 확장에 기반한 수익구조 다각화 전략을 추진해 지속성장할 계획”을 밝혀 회의 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

이와 관련 이 사장은 EAAA 참석에 이어 5일 캐나다 몬트리올에서 주변지역 투자유치 활동을 이어갔다. 우선 세계적인 공연기업인 ‘태양의 서커스’ 본사를 방문했다. ‘태양의 서커스’ 측 초청으로 이루어진 이번 방문에서 이 사장은 태양의 서커스 임원진과 면담하고, 인천공항 내 태양의 서커스 상설공연장 설치와 관련된 내용을 논의했다.

국내에서 ‘쿠자’공연을 선보이고 있는 ‘태양의 서커스’는 2007년 이후 현재까지 총 9번의 내한공연을 임시무대를 통한 월드투어 형식으로 진행해 왔다.

이날 면담에서 이 사장은 “태양의 서커스가 아시아 유일의 상설공연장을 위한 부지를 찾고 있다면 동북아 허브공항으로 자리매김한 인천공항이 최적일 것”이라며 적극적인 유치의지를 표명했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “코로나19 엔데믹 이후 한층 치열해지는 글로벌 공항 경쟁에서 우위를 선점하기 위해 성장 잠재력이 높은 신성장사업을 적극 추진해 나갈 계획이다”며“해외기업 투자를 적극 유치해 공항주변지역을 개발하고 인천공항의 노하우를 바탕으로 해외사업 확장에도 박차를 가함으로써 미래공항 패러다임을 선도하고 국가경제 발전에도 기여해 나가겠다”고 말했다.

한편 6일(현지시간) 이학재 사장은 캐나다 몬트리올에 위치한 국제공항협의회(ACI) 본부를 방문해 글로벌 협력강화를 위한 방안을 논의했으며, ACI World 사무총장과 협력사업에 대해 논의하고 공로패를 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지