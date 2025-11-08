‘제 21회 인도문화축제’ 6일 개최…직물·문양 활용한 패션 선보여

인도의 전통과 현대가 어우러진 문화축제 ‘제 21회 인도문화축제’가 6일 서울 강남구 섬유센터에서 열렸다.

8일 주한인도대사관에 따르면 이번 행사는 인도 아삼주 구와하티에 위치한 북동부패션기술원(NEIFT)이 주관하고, 주대한인도대사관과 한국섬유산업연합회, 주한인도상공회의소의 협력과 후원으로 진행됐다.

인도의 전통과 현대가 어우러진 문화축제 ‘제 21회 인도문화축제’가 6일 서울 강남구 섬유센터에서 열린 가운데, YTM 패밀리 모델 에이전시와 그린 에이전시 소속 24명의 모델 사이에서 축제 총감독을 맡은 비크람 라이 메드히가 인사말을 하고 있다. YTM 패밀리 모델 에이전시 제공

올해로 21회를 맞은 이번 축제는 인도와 대한민국 수교 52주년을 기념하는 자리로, 양국의 문화적 교류와 우정을 기렸다.

이날 축제에는 구랑가랄 다스 주한 인도대사, 아루나찰프라데시 주 산업·무역·섬유·양잠부 장관, 아루나찰프라데시 주 문화부 장관, 한국섬유산업연합회 부회장 등 주요 인사가 참석했다.

축제는 비크람 라이 메드히가 총감독을 맡았다. 그는 인도 영화 및 문화 분야에서 활동 중인 인물로, N.E.I.F.T(Northeast Institute of Film & Theatre)의 소유자이자 다양한 축제 및 쇼에서 연출을 맡은 바 있다.

패션쇼 1부에서는 인도 북동부를 대표하는 디자이너들이 무대를 꾸며졌다. 로버트 나오렘, 프리얀카 디 팻와리, 황피 고고이가 참가해 지역 고유의 직물과 디자인을 선보였다.

이어지는 공연에서는 인도 각지의 음악과 춤이 펼쳐졌다. 브라마푸트라 지역 출신 가수 아리아만의 무대를 시작으로 인도 북동부 전통무용단 라슬릴라의 공연, 로크탁호수 지역 출신 가수 베니타 라이슈람의 무대가 이어졌다.

패션쇼 2부는 야지르 마라, 이스케이프 엥모이아, 이스턴라이트 지믹 등 신진 디자이너들이 참여해 인도 전통 직물과 현대적 감각을 결합한 작품을 선보였다.

YTM 패밀리 모델 에이전시와 그린 에이전시 소속 24명의 모델들이 런웨이를 걸었으며, 이들은 한국에 익숙하지 않은 의상임에도 불구하고 전문가다운 모습으로 의상의 특징을 완벽에 가까이 소개했다.

장유리 YTM 패밀리 모델 에이전시 대표는 “이날 축제는 인도와 한국이 섬유 패션을 주제로 자국의 문화와 모델, 산업 등에 대해 교류하는 뜻깊은 자리”라며 “특히 한국 모델들이 자국 의상뿐만 아니라 다른 나라 의상의 특징과 개성 등까지도 잘 소화해 보여줄 수 있음을 증명할 수 자리였다”고 설명했다.

