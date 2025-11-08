“독감 조심하세요”…일요일 오후부터 찬 공기와 함께 기온 뚝 [친절한 날씨]

일요일인 9일은 포근한 날씨가 이어지는 가운데 남부지방을 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 7∼15도, 낮 최고기온은 15∼22도로 예보됐다.

연일 포근하던 날씨는 오후부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 10일부터 추워지겠다.

새벽에는 수도권과 남부지방, 경기북동부, 강원영서북부, 충청권남부에, 오전에는 제주도에 비가 내리겠다.

전남과 경남 남해안, 제주도를 중심으로는 비교적 많은 비가 예상된다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원영서, 충북이 5㎜ 미만이고, 전남남해안과 경남남해안은 10∼40㎜, 제주도는 10∼60㎜다.

전국이 대체로 흐리겠고 오후부터 구름이 많은 날씨가 이어지겠다.

아침까지 강원산지에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다. 바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

